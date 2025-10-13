Close Menu
    Tuesday, October 14

    Χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ στη Σύνοδο για τη Γάζα (Βίντεο)

    Χειραψία Μητσοτάκη – Τραμπ στη Σύνοδο για τη Γάζα (Βίντεο)

    Θερμή χειραψία είχαν σήμερα το απόγευμα ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου για την ειρήνη στη Γάζα που διεξάγεται στην Αίγυπτο.

    Μητσοτακης - Τραμπ

    Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις περίπου 30 ισχυρές χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία κι άλλες που συμμετέχουν στη Σύνοδο.

     Ο Τραμπ νωρίτερα είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μια σύντομη ατομική χειραψία με τους συνολικά 35 ηγέτες που δίνουν το παρόν στη Σύνοδο βγάζοντας παράλληλα και τις απαραίτητες φωτογραφίες.

    Ο Τραμπ στέκεται πάνω από μεγάλα γράμματα που γράφουν «Ειρήνη 2025».

