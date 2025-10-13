Όλες οι κρίσιμες πτυχές της συμφωνίας Allwyn-ΟΠΑΠ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μέτοχοι

H Optima Bank σε έκθεσή της αναλύει το πόσο σημαντική είναι η συμφωνία Allwyn – ΟΠΑΠ και παρουσιάζει τις κρισιμότερες πτυχές της.

Η Optima επισημαίνει αρχικά πως η νέα εταιρεία που προκύπτει από το deal, θα λειτουργεί υπό το σήμα Allwyn και θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εισηγμένος όμιλος τυχερών παιγνίων και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με κυρίαρχες θέσεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και άλλες διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης, η Allwyn θα λάβει 437.688.420 κοινές μετοχές της νεοσυσταθείσας οντότητας σε μια υποκείμενη αποτίμηση 20,12 ευρώ ανά μετοχή, αντιπροσωπεύοντας συνολική αμοιβή περίπου 8,81 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, θα εκδοθούν στην Allwyn 161 εκατ. νέες προνομιούχες μετοχές με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στο μετοχικό κεφάλαιο. Οι προνομιούχες μετοχές θα φέρουν σταθερό κουπόνι, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ΟΠΑΠ την ημέρα πριν από την έκδοση, και δεν θα έχουν δικαίωμα σε τακτικά μερίσματα. Βάσει της τελευταίας τιμής κλεισίματος, η εκτιμώμενη απόδοση του κουπονιού υπολογίζεται περίπου στο 5%.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Allwyn θα κατέχει περίπου το 85% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της συγχωνευμένης οντότητας. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν 172.916.920 μετοχές, αντιπροσωπεύοντας το 21,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η δομή αυτή αντικατοπτρίζει σημαντική αλλαγή στον έλεγχο, καθιστώντας την Allwyn τον κυρίαρχο μέτοχο, ενώ διατηρείται ουσιαστική συμμετοχή για τους υφιστάμενους επενδυτές.

Η συγχωνευμένη οντότητα αναδεικνύεται ως η 2η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία παγκοσμίως με κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δισ. ευρώ

Διαθέτει κρίσιμη μάζα για περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται και για επέκταση σε νέες, ενώ οι δραστηριότητες της ΟΠAΠ περιορίζονταν κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο

Η νέα οντότητα είναι πιο διαφοροποιημένη, εξωστρεφής και λιγότερο εξαρτώμενη από μεμονωμένες παραχωρήσεις (όπως η χερσαία παραχώρηση της ΟΠAΠ που λήγει το 2030)

Το υφιστάμενο free float της ΟΠAΠ θα υποστεί σημαντική αραίωση περίπου 55% μετά τη συγχώνευση

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της ΟΠΑΠ πιθανότατα θα λάβουν βραχυπρόθεσμα χαμηλότερα μερίσματα (1,0–1,30 ευρώ), λόγω της ευρύτερης βάσης μετοχών, έκτακτων εξόδων και αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους.

Η βραχυπρόθεσμη μείωση της απόδοσης μερισμάτων αντισταθμίζεται από την προοπτική για υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, καθώς η συγχωνευμένη οντότητα θα μπορούσε να αναπτυχθεί με διψήφιο ρυθμό (από τη χαμηλή μονοψήφια ανάπτυξη GGR της ΟΠAΠ σήμερα)

Η πιθανή διπλή εισαγωγή (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ) θα μπορούσε να απελευθερώσει επιπλέον αξία

Η νέα οντότητα αναμένεται να δημιουργήσει ετήσιο EBITDA περίπου 1,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής των πρόσφατα αποκτηθέντων Novibet και Prize Picks.

Μετά τη συναλλαγή, η μετοχή της ΟΠAΠ (ή της Allwyn μετά την αλλαγή ονόματος) θα μετατοπιστεί από ένα καθαρά μετοχικό χαρτί αξίας και μερισμάτων σε συνδυασμό αξίας και ανάπτυξης, με πιο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, λιγότερη εξάρτηση από μία μόνο αγορά και θέση παγκόσμιου ηγέτη τόσο στις επίγειες όσο και στις online αγορές τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων.