la-tribune:-Προϋπολογισμό-με-περικοπές-31-δισ.-καταθέτει-ο-Λεκορνί

Η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί πρόκειται να παρουσιάσει προϋπολογισμό που θα στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η γαλλική οικονομική εφημερίδα La Tribune.

Σε προαναγγελία του φύλλου της που θα κυκλοφορήσει αύριο, Τρίτη, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός θα προβλέπει συνολικά τη μείωση του ελλείμματος κατά 31 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ενός συνδυασμού περικοπών δαπανών και ηυξημένων εσόδων.

Ο προϋπολογισμός, βάσει τη ίδιας πηγής, θα περιλαμβάνει ένα μέτρο φορολόγησης εταιριών με πλούσιους ιδιοκτήτες, ενώ δεν θα αυξάνει συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα σε εναρμονισμό με τον πληθωρισμό.