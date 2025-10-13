Close Menu
    Tuesday, October 14

    La Tribune: Προϋπολογισμό με περικοπές 31 δισ. καταθέτει ο Λεκορνί

    Η κυβέρνηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί πρόκειται να παρουσιάσει προϋπολογισμό που θα στοχεύει στη μείωση του ελλείμματος στο 4,7% μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η γαλλική οικονομική εφημερίδα La Tribune.

    Σε προαναγγελία του φύλλου της που θα κυκλοφορήσει αύριο, Τρίτη, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός θα προβλέπει συνολικά τη μείωση του ελλείμματος κατά 31 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ενός συνδυασμού περικοπών δαπανών και ηυξημένων εσόδων.

    Ο προϋπολογισμός, βάσει τη ίδιας πηγής, θα περιλαμβάνει ένα μέτρο φορολόγησης εταιριών με πλούσιους ιδιοκτήτες, ενώ δεν θα αυξάνει συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα σε εναρμονισμό με τον πληθωρισμό.

