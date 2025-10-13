opinion-poll:-Στις-16,3-μονάδες-το-προβάδισμα-της-ΝΔ,-ένας-στους-τέσσερις-ψηφοφόρους-στην-«γκρίζα-ζώνη»

Μεγάλο προβάδισμα 16,3 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ στην έρευνα Οκτωβρίου της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. Τα δύο πρώτα κόμματα εμφανίζουν οριακή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας- 0,4 της μονάδας χάνει ΝΔ που καταγράφεται στο 30,1% και 0,2 το ΠΑΣΟΚ, που πέφτει στο 13,8%.

Πτώση κατά 0.4% εμφανίζει και η τρίτη πια Ελληνική Λύση η οποία βρίσκεται στο 11.1% αξιοποιώντας την μεγαλύτερη πτώση της Πλεύσης Ελευθερίας – κατά 0.8% της μονάδας – που βρίσκεται πια στο 10.9%. Ακολουθούν το Κ.Κ.Ε με 7.6% ( +0.2%) , ο ΣΥΡΙΖΑ με 4.5% ( + 0.3%) , η Φωνή Λογικής με 4.5% ( + 0.2%), το ΜεΡΑ25 με 3.2% ( – 1.8%), το Κίνημα Δημοκρατίας με 2.6% ( -0.1%), η Νίκη με 2.3% ( -0.1%) ,η Νέα Αριστερά με 1.2% ( – 0.4%) και το «Άλλο κόμμα» 8.2%, με μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, οπότε την επιλογή αυτή είχε κάνει το 5% των ερωτηθέντων. Έτσι, η «γκρίζα ζώνη» (οι αναποφάσιστοι μαζί με όσους επιλέγουν μικρότερα κόμματα) εκτοξεύεται στο 26%, δίνοντας (σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας) την εικόνα μίας ρευστότητας στο πολιτικό σύστημα. Με βάση αυτές τις επιδόσεις πάντως μιλάμε για Βουλή με εκπροσώπηση 8 κομμάτων.

Η αξιολόγηση από τους πολίτες

Το 27.5% αξιολογεί θετικά το έργο της Κυβέρνησης , ενώ το 70.7% το αξιολογεί αρνητικά.

Το 45.15 απαντά ΚΑΝΕΝΑ στην ερώτηση ποιο κόμμα θεωρεί ότι ασκεί την καλύτερη, πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα πρώτη εμφανίζεται η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 13% και ακολουθούν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και ΠΑΣΟΚ με 11.4%, το Κ.Κ.Ε με 6.3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4.3%

Στην ερώτηση σχετικά με την καταλληλότητα για Πρωθυπουργός ο «Κανένας» εμφανίζεται στο 31.3%. Από εκεί και πέρα πρώτος εμφανίζεται ο Κ. Μητσοτάκης με 28.1% και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7.9%, Νίκος Ανδρουλάκης με 7.8% , ο Κ. Βελόπουλος με 7.5% και ακολουθούν με χαμηλά ποσοστά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί.



Αυξομειώσεις για το «κόμμα Τσίπρα»

Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα, σίγουρα απαντά το 8.6% , θα μπορούσα να το ψηφίσω το 17.5% και δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει κανείς το 69.5%. Σε σχέση με την έρευνα παρατηρείται μια αύξηση του σίγουρα θα ψηφίσω κατά 2.1% και μια μείωση του θα μπορούσα να ψηφίσω της τάξης του 7.8%. Έτσι το άθροισμα σίγουρα και θα μπορούσα να ψηφίσω από 31.8% γίνεται 26.1% . Σημειώνεται ιδιαίτερα, ότι η δυνητική ψήφος γενικά και μάλιστα πολύ περισσότερο για κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί δεν έχει καμία σχέση με την πρόθεση ψήφου.



Αν διερευνήσουμε στα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς βλέπουμε ότι σίγουρα ναι απαντά το 34.7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, το 6.3% του ΠΑΣΟΚ, το 1.8% του Κ.Κ.Ε. Ταυτόχρονα δηλώνει επιπλέον ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει το 44.6% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 42.3% των ψηφοφόρων της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 18.2% του Κ.ΚΕ , το 15.8% του ΠΑΣΟΚ.

Μεγαλύτερο πρόβλημα σταθερά η ακρίβεια

Στα προβλήματα που ιεραρχούν ως πιο σημαντικά οι πολίτες μακράν πρώτη βρίσκεται η ακρίβεια με 55.5%. Ακολουθούν η Οικονομία/ Ανάπτυξη με 25.6% , η απονομή Δικαιοσύνης / Κράτους Δικαίου και η Διαφθορά που αυξάνουν τα ποσοστά τους στο 16.1% και 15.9% αντίστοιχα, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14.6% σε πτωτική πορεία, τα Εθνικά θέματα/ Ελληνοτουρκικά με 10.6%, το κόστος ενέργειας με 10.5% και η κατάσταση στην Παιδεία με 9.6%.

