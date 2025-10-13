public:-Γιορτάζουν-τα-20-χρόνια-παρουσίας-με-νέο-κατάστημα,-εκδηλώσεις-και-δώρα

Τα Public γιορτάζουν 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και εγκαινιάζουν το νέο τους κατάστημα στο Smart Park, σηματοδοτώντας έναν διπλό εορτασμό. Από τις 13 έως τις 19 Οκτωβρίου, το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει σε μια εβδομάδα γεμάτη εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες, αγαπημένους συγγραφείς, προσφορές και δώρα Xiaomi άνω των 5.000 ευρώ, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Νέο κατάστημα στο Smart Park

Δύο δεκαετίες μετά το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, τα Public επεκτείνουν την παρουσία τους με το νέο Public Smart Park, στο μεγαλύτερο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της χώρας. Σε έναν χώρο 1.155 τ.μ., οι επισκέπτες θα βρουν προϊόντα τεχνολογίας, μικροσυσκευών, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον που προσφέρει ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Εκδηλώσεις με καλλιτέχνες και συγγραφείς

Στις 18 Οκτωβρίου, η γιορτή εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα Public σε Σύνταγμα, Ίλιον, Smart Park, Τσιμισκή και Λάρνακα μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης με αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Η Κατερίνα Λιόλιου θα βρεθεί στο Smart Park, ο Apon στο Σύνταγμα, η Ρία Ελληνίδου στο Ίλιον, ο Πάνος Κιάμος στη Λάρνακα, ενώ ο Θοδωρής Βουτσικάκης θα υποδεχτεί το κοινό στο κατάστημα της Τσιμισκή. Οι καλλιτέχνες θα γνωρίσουν από κοντά το κοινό, θα υπογράψουν δίσκους και θα μοιραστούν στιγμές με τους επισκέπτες.

Την ίδια μέρα, σε επιλεγμένα καταστήματα Public (Σύνταγμα, Ιλιον, Smart Park, Τσιμισκή, Λάρνακα, Golden Hall, The Mall) θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι συγγραφείς από κορυφαίους εκδοτικούς οίκους, όπως Ψυχογιός, Πατάκης, Keybooks, Διόπτρα και Μεταίχμιο. Ανάμεσά τους οι Γίργκεν Μπανσέρους, Πάνος Δημάκης, Στέφανος Ξενάκης, Θεόδωρος Παπακώστας, Μικρή Ολλανδέζα και Γιάννης Αθανασόπουλος, οι οποίοι θα συναντήσουν το κοινό και θα μιλήσουν για το έργο τους.

Επετειακές προσφορές και δώρα

Συμμετέχοντας ενεργά στις εκδηλώσεις η Xiaomi, προσφέρει την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει το νέο flagship μοντέλo της Xiaomi 15T Pro, και μοιράζει μοναδικά δώρα. Παράλληλα, το διάστημα 13–19 Οκτωβρίου, οι φίλοι των Public θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξεχωριστές επετειακές προσφορές, αποκτώντας αγαπημένα προϊόντα σε μοναδικές τιμές. Την ίδια περίοδο, τα μέλη Public + με κάθε αγορά τους μπαίνουν στη κλήρωση για 20 μοναδικά δώρα από το οικοσύστημα της Xiaomi αξίας πάνω από 5.000 ευρώ.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των προσφορών και των εμφανίσεων είναι διαθέσιμο εδώ.