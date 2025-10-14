Έμεινε-στη-φυλακή-42-χρόνια-για-ένα-φόνο-που-δεν-έκανε-και-μόλις-αποφυλακίστηκε-τον-συνέλαβε-η-ice-για-απέλαση

Η οικογένεια του Σουμπραμανιάμ Βένταμ περίμενε με αγωνία την αποφυλάκιση του ανθρώπου τους που, όσο και φώναζε δεκαετίες τώρα ότι είναι αθώος, είχε περάσει έγκλειστος σχεδόν όλη του την ενήλικη ζωή για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει.

Η μεγάλη ώρα είχε φτάσει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, όταν ο Βένταμ περνούσε την πύλη σωφρονιστικού καταστήματος στη Πενσυλβάνια. Η καταδίκη του είχε ακυρωθεί μερικές εβδομάδες νωρίτερα, αναφέρει η Miami Herald, αφού το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι εισαγγελείς είχαν αποκρύψει στοιχεία που θα είχαν καταρρίψει τις κατηγορίες σε βάρος του.

Ωστόσο ο Βένταμ δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στο σπίτι γιατί τον περίμεναν και τον συνέλαβαν αξιωματικοί της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) που ενεργώντας βάσει μιας παλιάς εντολής απέλασης, τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν σε κέντρο προς απέλαση.

Η νομική οδύσσεια του Βένταμ, που γεννήθηκε στην Ινδία αλλά έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν 9 μηνών, ξεκίνησε το 1982. Τότε συνελήφθη για τη δολοφονία του φίλου του, του 19χρονου Τόμας Κίσνερ, η οποία είχε διαπραχθεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι είχε πυροβολήσει τον Κίνσερ με ένα πιστόλι μικρού διαμετρήματος το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ ενώ βασίστηκαν κυρίως σε έμμεσες αποδείξεις. Καταδικάστηκε τον επόμενο χρόνο σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Όλες οι εφέσεις του τα επόμενα χρόνια απορρίφθηκαν.

Μέσα στη φυλακή ο Βένταμ ήταν κρατούμενος-πρότυπο. Σχεδίασε προγράμματα αλφαβητισμού, δίδαξε εκατοντάδες συγκρατούμενους που προσπαθούσαν να αποκτήσουν απολυτήριο λυκείου ενώ απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο δι’αλληλογραφίας με άριστα.

Πρόσφατα την υπόθεσή του ανέλαβε το Pennsylvania Innocence Project, ένα από τα πολλά προγράμματα στις ΗΠΑ που εντοπίζουν δικαστικές πλάνες που κρατούν αθώους για πολλά χρόνια στα κελιά. Οι δικηγόροι του προγράμματος ανακάλυψαν νέα στοιχεία, μεταξύ τους και έκθεση του FBI που υπονόμευε καίρια όλη τη συλλογιστική της εισαγγελίας.

Τελικά τον Αύγουστο δικαστής έκανε δεκτά τα στοιχεία και απορρίφθηκε η κατηγορία για φόνο. Ο Βένταμ θα ήταν πλέον ελεύθερος – αλλά η ICE είχε άλλα σχέδια.

Η υπηρεσία, αναφέρει η Miami Herald, επικαλέστηκε μια παλαιά εντολή απέλασης που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1980, η οποία σχετιζόταν με την κατηγορία για φόνο, αλλά και με μια παλαιότερη καταδίκη του Βένταμ για ναρκωτικά (στα 19 του είχε ομολογήσει την ενοχή του για πρόθεση διανομής LSD). Επειδή εξέτιε ποινή ισοβίων, δεν απελάθηκε ποτέ.

Αυτή η παλαιά εντολή αναβίωσε με την πρόσφατη εκστρατεία της ICE κατά των παράνομων μεταναστών.

Η οικογένεια λέει ότι η απέλαση θα γίνει σε μια χώρα που ο Βένταμ δεν γνωρίζει καθόλου καθώς όλοι οι συγγενείς του ζουν στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Η νομική ομάδα του πρώην κρατούμενου υπέβαλε αίτηση για την επανέναρξη της υπόθεσης μετανάστευσης και αίτηση αναστολής της απέλασης όσο η αίτηση εκκρεμεί. Η κυβέρνηση έχει προθεσμία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου για να απαντήσει.