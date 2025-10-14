Ένα-βήμα-μπροστά-η-eurobank-μέσω-eurolife

Βάζει τα κεφάλαια της να δουλέψουν με αποδοτικό τρόπο η Eurobank. Ένα ακόμη ντιλ που δημιουργεί αξία και διαφοροποιεί τις πηγές εσόδων της τράπεζας. Το προφίλ της Eurolife Life. Ξεκινά το «κυνήγι» για να τύχει εξαίρεσης (Danish Compromise).

Τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων συνεχίζει να βρίσκει η Eurobank, καθώς μετά τις εξαγορές σε Κύπρο και Βουλγαρία, προχωρά στην απόκτηση του 80% της Eurolife FFH Life Insurance – κατείχε 20% – από την Fairfax έναντι 813 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, διενεργείται αντίστροφη συναλλαγή, με την ελληνική τράπεζα να πουλά το 45% της ERB Ασφαλιστικής Κύπρου στην Fairfax, λαμβάνοντας 59 εκατ. ευρώ, με την τελευταία να έχει επίσης το δικαίωμα να αποκτήσει το υπόλοιπο 55% της ERBA σε δεύτερο χρόνο.

Το στοίχημα της Eurobank σε Κύπρο και ο «άσσος» της Βουλγαρίας

Η συναλλαγή διενεργείται με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία στο 1,45x (και στις δύο συναλλαγές) περίπου και κρίνεται αρκετά δίκαιο, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς. Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης, η Eurobank θα κατέχει το 100% της Eurolife Life και θα διατηρεί συμμετοχή 20% στη δραστηριότητα γενικών ασφαλίσεων της Eurolife Holdings (Eurolife General Insurance).

Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα, γνωρίζοντας την εσωτερική δομή και το πλαίσιο της Eurolife, ισχυροποιεί τη θέση της στην εγχώρια αγορά ασφαλειών μετά από αυτήν της Κύπρου, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη διαφοροποίηση από άποψης «καναλιών», σε έσοδα και κερδοφορία. Η κίνηση της τράπεζας έρχεται και ως απόρροια της αντιστροφής του κύκλου – υποχρεωτικής – πώλησης θυγατρικών και δραστικής αναδιάταξης της διεθνούς παρουσίας κατά τη δεκαετία του 2010. Τον Αύγουστο του 2016, η Eurobank μεταβίβασε το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurolife FFH Insurance Group για 324,7 εκατ. ευρώ και ο έλεγχος του ομίλου Εurolife μεταφέρθηκε στην Costa Luxembourg Holding S.à.r.l.

Το σίγουρο είναι ότι η Eurobank κατάφερε για άλλη μια φορά να κεντρίσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, παραμένοντας ένα βήμα μπροστά από τις υπόλοιπες τράπεζες. Η απόκτηση της Eurolife Life αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη στρατηγική που υλοποιεί εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια ο όμιλος για διεύρυνση των εσόδων και της παρουσίας του σε διάφορες ζώνες. Στρατηγική που αντιπαρέβαλε σε περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων και μείωσης των καθαρών εσόδων από τόκους και αποδίδει καρπούς.

Η διοίκηση της τράπεζας αναμένει αύξηση των εσόδων από προμήθειες σε ενοποιημένο επίπεδο κατά περίπου 12%, με τη συμβολή των εσόδων από asset management – insurance να διαμορφώνεται σε ποσοστό άνω του 30% επί των συνολικών προμηθειών. Οι συναλλαγές δημιουργούν περαιτέρω αξία, κατά περίπου 5% στα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων και κατά 2 λεπτά του ευρώ στα κέρδη ανά μετοχή, ενώ βελτιώνουν την απόδοση επί της ενσώματης λογιστικής αξίας κατά περίπου 100 μονάδες βάσης. Λόγω της λογιστικής αναγνώρισης υπεραξίας, οι συναλλαγές αναμένεται να έχουν αρνητική επίδραση 6 λεπτών του ευρώ στην εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή.

Η συνολική επίδραση των δύο συναλλαγών στον δείκτη CET1 της Eurobank εκτιμάται σε περίπου 120 μονάδες βάσης, με την τράπεζα να επεδιώκει την εφαρμογή του «Danish Compromise», προκειμένου να ελαφρύνει τον αντίκτυπο στα κεφάλαια της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα δεν αναμένεται προχωρήσει στη μεταφορά του «βραχίονα» του asset management στην Eurolife , προκειμένου να «ψηλώσει» το ενεργητικό της τελευταίας προς τα 6 δισ. ευρώ (ενοποίηση θυγατρικής με τη μέθοδο του RWA και συντελεστή 250%) και να τύχει εξαίρεσης. Το ενεργητικό της Eurolife Life στα τέλη χρήσης 2024, διαμορφώνονταν στα 3,548 δισ. ευρώ.

Οι επιδόσεις της Eurolife Life

Κατά την περσινή χρήση, η Eurolife Life κατέγραψε αύξηση στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, στα 589,6 εκατ. έναντι 527,9 εκατ. ευρώ το 2023, με τα έσοδα ασφάλισης στα 117,5 εκατ. ευρώ (από 106,4 εκατ. ευρώ) και τα έξοδα αυτών στα 92,1 εκατ. έναντι 87,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις των Unit Linked αποταμιευτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 17,6% και ανήλθαν στο 68,6% των συνολικών πωλήσεων (404,6 εκατ. ευρώ), έναντι 65,2% το 2023. Η παραγωγή ασφαλίστρων μέσω της Eurobank (bancassurance) παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας το 77% της συνολικής παραγωγής. H απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετά φόρων διαμορφώθηκε στο 17,6% έναντι 21,6% το 2023.

Τη διαφορά έκαναν τα καθαρά έσοδα επενδύσεων που ανήλθαν σε 247,2 εκατ. ευρώ στην χρήση 2024, σε σχέση με 231,4 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα έσοδα επενδύσεων από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (αποκλείοντας την ζημία αποτίμησης των υποχρεώσεων επενδυτικών συμβολαίων και την ζημία απομείωσης επένδυσης σε συγγενή εταιρεία) παρουσίασαν αύξηση 7 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας τα 284,3 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2024. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από την αύξηση των κερδών από πώληση ομολόγων και αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 45,7 εκατ. ευρώ, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση των κερδών από αποτίμηση κατά 39,6 εκατ. ευρώ (κυρίως ομολόγων που παρουσίασαν ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι κερδών 10,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση).

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα επενδύσεων από τα περιουσιακά στοιχεία που καλύπτουν τα Unit Linked ασφαλιστήρια συμβόλαια (συμβόλαια άμεσης συμμετοχής) ανήλθαν σε 125,6 εκατ. το 2024 έναντι 80,1 εκατ. ευρώ το 2023. Το 2024 οι υποχρεώσεις από επενδυτικά συμβόλαια παρουσίασαν ζημιές αποτίμησης 29,1 εκατ., αλλά σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το 2023, κυρίως λόγω της μείωσης των επιτοκίων το 2024 (το 2023 οι ζημίες αποτίμησης έφτασαν τα 45,9 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, η Eurolife Life αναγνώρισε ζημία απομείωσης της επένδυσης στη συγγενή εταιρεία Grivalia Hospitality ποσού 8 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 3,168 δισ. ευρώ στα τέλη 2024, έναντι 2,955 δισ. στα τέλη 2023, με το μεγαλύτερο μέρος να αποτελείται από αμοιβαία 1,603 δισ. και ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1,029 δισ. ευρώ.

Ως έχει το ποσοστό σε Grivalia Hospitality

Η εξαγορά της Eurolife AEAZ από την Eurobank θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μετοχικό «ντόμινο» σε Grivalia Hospitality, καθώς η πρώτη κατέχει ποσοστό 46,98% στην τελευταία και η τράπεζα ποσοστό χαμηλότερο του 10%. Συνεπώς, η συμμετοχή της Eurobank θα «σκαρφάλωνε» σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό της τράπεζας θα παραμείνει ως έχει καθώς στη βάση του ντιλ, αναμένεται να υπάρξει μεταβίβαση μέρους αυτού, σε εταιρείες του ομίλου Fairfax.