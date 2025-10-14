ΒΟΑΚ – Παραχώρηση: «Κληρώνει» για την περιβαλλοντική άδεια της προαίρεσης «Κίσσαμος – Χανιά»

(Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου τίθεται η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Χανιά -Κίσαμος», με επενδυτή τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που θα «κουμπώσει» στη mega σύμβαση παραχώρησης 2 δις Χανιά – Ηράκλειο. Ποιο είναι το έργο.

Μία από τις εκκρεμότητες του ΒΟΑΚ, σε επίπεδο σύμβασης παραχώρησης (τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, με επενδυτή – παραχωρησιούχο τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), πέρα από απαλλοτριώσεις, μέτωπα με τοπικούς Δήμους κ.α., είναι και η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την προαίρεση, δηλαδή το «κομμάτι» Κίσσαμος – Χανιά, μήκους σχεδόν 30 χλμ., που θα «κουμπώσει» στο οδικό έργο και μαζί στη σύμβαση.

Όπως έχουμε αναφέρει, κύκλοι της διοίκησης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που είναι ο επενδυτής – παραχωρησιούχος, εστιάζουν στην έναρξη των εργασιών, με το κλείσιμο εκκρεμοτήτων να αποτελεί βασική παράμετρο για να «πιάσουν δουλειά οι μπουλντόζες». Ζητήματα που σχετίζονται με απαλλοτριώσεις, μελέτες – τεχνικό αντικείμενο, την προαίρεση Κίσσαμος – Χανιά κ.α., πρέπει να επιλυθούν άμεσα από τους εμπλεκόμενους, όπως π.χ. και το Δημόσιο, ώστε να «εκκινήσουν οι εργασίες εντός του 2025», όπως προσδοκούν στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όσον αφορά ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με την σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, ειδικότερα τη συμμετοχή σε κατασκευή και παραχώρηση των σχημάτων AKTOR – ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και ΜΕΤΚΑ (όμιλος METLEN), που από καιρό έχει αναδείξει το -, κύκλοι του ομίλου που παρακολουθούν τις εξελίξεις αναφέρουν ότι υπάρχουν επαφές και συζητήσεις, μάλλον δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για την ώρα, ενώ αυτό που προέχει είναι να ξεκινήσουν τα έργα με 5ετή ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Αναφορικά με το έργο – προαίρεση, για σήμερα Τρίτη 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να συζητηθεί, σε συνεδρίαση του ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο), και το θέμα της «Έγκρισης ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα Χανιά -Κίσαμος». Να θυμίσουμε ότι η ΜΠΕ του έργου έλαβε το καλοκαίρι «πράσινο φως» από τον τοπικό Δήμο Κισσάμου, ως ένα ακόμη βήμα προς την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Κίσσαμος – Χανιά. Όπως και παλιότερα έχουμε αναφέρει το κόστος του εν λόγω τμήματος – έργου εκτιμάται στα 200 εκατ. ευρώ και άνω, δίχως να έχουν κυκλοφορήσει ακριβείς πληροφορίες.

Όπως έχουμε αναφέρει, από το καλοκαίρι είχαν εκκινήσει διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΑΜΟΣ-ΧΑΝΙΑ». Δηλαδή, επί της ουσίας, αφορά στην προαίρεση των 30,4 χλμ. από τον Κίσσαμο έως τα Χανιά που «κουμπώνει» στο βασικό «κομμάτι» του οδικού άξονα Χανιά – Ηράκλειο (157 χλμ.), που θα υλοποιηθεί μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκεια 35 έτη, εκ των οποίων τα 5 αφορούν την Περίοδο Μελετών και Κατασκευών), ύψους σχεδόν 2 δισ. ευρώ,

Το έργο Κίσσαμος – Χανιά

Όπως σημειώνονταν στη ΜΠΕ, η αρχή του τμήματος ευρίσκεται στο πέρας του προβλεπόμενου Ισόπεδου Κόμβου Καλουδιανών στην είσοδο της πόλεως του Κίσσαμου και το τέλος αυτού στον υφιστάμενο Ανισόπεδο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Το έργο αφορά σε οδικό άξονα μήκους περί τα 30,4 km, συνοδό παράπλευρο οδικό δίκτυο εξυπηρέτησης, κατασκευή γεφυρών, σηράγγων, ανισόπεδων κόμβων, Κέντρων Ελέγχου Σηράγγων (ΚΕΣ), Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης και κατασκευή Σταθμού Εξυπηρέτησης επιβατών (ΣΕΑ). Στα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 6 Ανισόπεδοι κόμβοι, 1 Ισόπεδος Κόμβος, 10 γέφυρες μέγιστου μήκους 214,2 m, 2 σήραγγες συνολικού μήκους (2 κλάδων) περί τα 1.430 m, ένα ημιστέγαστρο μήκους 80 m, 41 Ανισόπεδες Διαβάσεις (34 Κάτω Διαβάσεις και 7 Άνω) 71 οχετοί (σωληνωτοί και κιβωτοειδούς διατομής) διαφόρων διαστάσεων, 36 έργα αντιστήριξης (τοίχοι/ πασσαλότοιχοι) συνολικού μήκους περί τα 8km μέγιστους ύψους 17.5 m κ.α. Οι υφιστάμενοι ανισόπεδοι κόμβοι διατηρούνται ως προς τη θέση τους με τροποποιήσεις της μορφής τους ώστε είτε να ικανοποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο είτε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι κυκλοφοριακές ανάγκες. Ειδικά στην περιοχή του κόμβου Νωπηγείων έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη αρχαιολογικού χώρου σε άμεση γειτνίαση με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ.

Η σκοπιμότητα υλοποίησης του εξεταζόμενου οδικού έργου συνδέεται με το γεγονός ότι ο υφιστάμενος δρόμος, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, εμφανίζει προβλήματα κορεσμού με επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και την οδική ασφάλεια, ιδίως σε θέσεις με σχετικά υψηλές ταχύτητες αλλά και σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αυξημένες αέριες εκπομπές καυσαερίων από την λειτουργία των οχημάτων με πρώτη ή δεύτερη ταχύτητα). Επιπλέον, η κατασκευή και λειτουργία του νέου ΒΟΑΚ θα εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τις τουριστικές και βιομηχανικές υποδομές της Κρήτης. Η προβλεπόμενη μέση ταχύτητα είναι 89 χλμ./ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι η σύμβαση προβλέπει πως τα σκιώδη, δηλαδή επιδοτούμενα από το κράτος, διόδια αντιστοιχούν στο 64,62% του εκάστοτε καταβαλλόμενου διοδίου από τον χρήστη,, ήτοι, αθροιστικά, για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης (35 έτη, αλλά τα 5 η κατασκευή), στα 400,7 εκατ. ευρώ (τα 343,8 εκατ. για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο, τα υπόλοιπα 56,9 εκατ. για την προαίρεση Κίσσαμος – Χανιά). Σε σχέση με το χρηματοδοτικό, ως γνωστόν, 200 εκατ. θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, 693 εκατ. από το δημόσιο (μαζί με του RRF), συν 99 εκατ. για την προαίρεση (στην περίπτωση αξιοποίησης του δικαιώματος αυτού, αυξάνεται η Δεσμευτική Επένδυση του Παραχωρησιούχου σε 243.567.830,40 ευρώ).