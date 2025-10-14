«Ειρήνη»:-Η-ανάρτηση-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη-από-τη-σύνοδο-για-τη-Γάζα-στο-Σαρμ-ελ-Σέιχ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που συμμετείχε στη Σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, ανάρτησε στο Χ βίντεο συνοδευόμενο από τη λέξη «Ειρήνη», σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, και κατά τη διάρκειά της υπεγράφη η ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Ειρήνη. pic.twitter.com/G6bDJSrBoJ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 13, 2025

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χειραψία και σύντομη συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, σε θερμό κλίμα.

