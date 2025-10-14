ΕΛΣΤΑΤ:-Πτώση-2,4%-στις-τιμές-εισαγωγών-στη-βιομηχανία-τον-Αύγουστο

Πτώση κατά 2,4% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 4,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουλίου 2025, παρουσίασε μείωση 1,7% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, παρουσίασε μείωση 3,5% έναντι μείωσης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,4%, τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 4,2%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,2%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,4% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,7%, τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2025, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

