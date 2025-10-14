Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Λαζαρίδης: «Η υποκρισία της αντιπολίτευσης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο»

«Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο» δήλωσε ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μ. Λαζαρίδης: «Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κ. Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους.

Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κ. Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

