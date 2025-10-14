Επίθεση Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Ζαχαρό – «Έτσι αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί» σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης

«Οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους που δεν συμφωνούν με όσα υποστηρίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περιόδους που κάποιοι σύντροφοί τους απειλούσαν να τους θάψουν «τρία μέτρα κάτω από τη γη». Η επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, τον οποίο χαρακτήρισε «ορφανό της Χούντας» επειδή δεν του άρεσαν οι αναφορές του, «αναδεικνύουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί», έγραψε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε: «Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συκοφαντούν τη χώρα κάνοντας χρήση ατεκμηρίωτων εκθέσεων αμφιβόλου αξιοπιστίας για το Κράτος Δικαίου και παριστάνοντας ότι δεν βλέπουν τις επίσημες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτοί που εμφανίζονται υποκριτικά ως προστάτες της ελευθερίας του Τύπου, δείχνουν στην πράξη με κάθε ευκαιρία το αληθινό τους πρόσωπο».

Η επίθεση του Ανδρέα Νεφελούδη στον δημοσιογράφο Σταμάτη Ζαχαρό, επειδή τον ενόχλησαν οι αναφορές του και ο χαρακτηρισμός «ορφανό της Χούντας», αναδεικνύουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τη δημοσιογραφία όταν αυτή ενοχλεί. pic.twitter.com/8qtrd4xxTE — Pavlos Marinakis (@pavlmarin) October 13, 2025

Από την πρώτη στιγμή της συνέντευξης ο Ανδρέας Νεφελούδης ήταν επιθετικός προς τον συνομιλητή του λέγοντας, μεταξύ άλλων, «είστε ο προπαγανδιστικός βραχίονας της ΝΔ. είστε το κανάλι της δεξιάς».

Όταν, δε, στο τέλος της συζήτησης ο δημοσιογράφος ρώτησε αν η Μαρία Καρυστιανού κάνει πολιτικές δηλώσεις, ο Ανδρέας Νεφελούδης απάντησε ότι δεν πρέπει να απαντώνται οι πολιτικές της αιτιάσεις λέγοντας «όχι δεν πρέπει, χρειάζεται σεβασμός που δεν τον έχετε απέναντι της».

«Συνεχίστε τις προσβολές, εάν πιστεύετε ότι με τον τραμπούκικο αυτό τρόπο εκφράζετε κάτι…» αντέδρασε ο Σταμάτης Ζαχαρός με τον Ανδρέα Νεφελούδη να του λέει «τότε κι εγώ μιλάω με έναν ορφανό της χούντας, υπάρχετε κι εσείς τι να κάνουμε»

