Η-εφορία-«σκανάρει»-τα-πορτοφόλια:-Ρυθμίσεις-χρεών-κομμένες-και-ραμμένες-για-κάθε-οφειλέτη

Σχέδιο εξατομικευμένων ρυθμίσεων για χρέη στην εφορία μελετά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των οφειλετών ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Πέρα από τις ισχύουσες ρυθμίσεις των 24 ή 48 δόσεων, η κυβέρνηση μελετά όπως υιοθετηθεί ένα νέο σύστημα που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν χρέη προς το Δημόσιο να μπορούν να τα τακτοποιήσουν υπό προϋποθέσεις και σε συνεννόηση με τις φορολογικές αρχές σε τόσες δόσεις όσες ουσιαστικά αντέχει κάθε μήνα το πορτοφόλι τους ή ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Το σχέδιο εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο παρεμβάσεων στην αγορά που ήδη επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο για το 2026 και έχει στόχο την ελάφρυνση και στήριξη της μεσαίας τάξης και των επαγγελματιών, δίνοντας «ανάσα» στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει συνεχή ροή εσόδων στα κρατικά ταμεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο «σκηνικό» που στήνει η ΑΑΔΕ για τους οφειλέτες θα στηρίζεται στο «μοντέλο» των τραπεζών, δηλαδή η εφορία έχοντας το φορολογικό προφίλ κάθε φορολογούμενου, το οποίο θα βασίζεται στα εισοδήματά του, στην ακίνητη περιουσία του, στις τραπεζικές του συναλλαγές, αλλά και το κατά πόσο ήταν συνεπής τα τελευταία χρόνια στις υποχρεώσεις του, θα σκιαγραφεί και το συναλλακτικό του προφίλ, που απλά σημαίνει τι και πώς μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα.

Στη συνέχεια η φορολογική αρχή έχοντας την πλήρη εικόνα -φορολογικό και συναλλακτικό προφίλ- θα προτείνει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, όπως περιορισμένα εισοδήματα ή προσωρινή αδυναμία κ.λπ., ένα εξατομικευμένο σχέδιο για την πληρωμή των χρεών στους οφειλέτες, που με βάση τα στοιχεία προκύπτει ότι αδυνατούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα.

«Σκανάρισμα» ακριβείας

Με το εν λόγω σχέδιο η ΑΑΔΕ θα έχει τη δυνατότητα να «σκανάρει» τους οφειλέτες με μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί να επιλέξει κατά περίπτωση τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην έρθει σε «αδιέξοδο» ο οφειλέτης, αλλά και το Δημόσιο να μη ζημιωθεί.

Αναλύοντας τις φορολογικές οφειλές που περιλαμβάνονται στο πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (52,12 δισ. ευρώ) διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (47,73%) αφορά τον ΦΠΑ, καθώς οι οφειλές αγγίζουν τα 24,88 δισ. ευρώ. Ακολουθεί ο φόρος εισοδήματος με ποσοστό 41,70%, ενώ οι φόροι στην περιουσία καταγράφουν χαμηλό ποσοστό, 5,36%, αφού περιλαμβάνουν οφειλές ύψους μόλις 2,79 δισ. ευρώ.

Εκτίναξη μικροοφειλετών και χρεών στο επτάμηνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τα πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, στο τέλος Ιουλίου 2025 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των φορολογουμένων που είναι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών κατά 172.263 πρόσωπα (φυσικά και νομικά), σε σύγκριση με το τέλος Ιουλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε 4.001.794 στο τέλος του φετινού Ιουλίου, ενώ η αύξηση προέρχεται κυρίως από τις χαμηλότερες κατηγορίες οφειλής, μέχρι 20.000 ευρώ, με τον αριθμό των οφειλετών της κατηγορίας αυτής να αυξάνεται κατά 154.998 πρόσωπα.

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το 90,38% των οφειλετών, δηλαδή 3.616.881 φυσικά και νομικά πρόσωπα, χρωστά ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 10.000 ευρώ, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται μόλις σε 3,88 δισ. ευρώ, ενώ το 96,5% του συνόλου των οφειλών είναι ποσά άνω των 10.000 ευρώ.

Η αρνητική εικόνα εξάλλου της αγοράς πιστοποιείται και από το γεγονός ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις φορολογικές υπηρεσίες στο τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους εκτινάχθηκαν, με βάση πάντα τα ίδια στοιχεία, στα 111,829 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,558 δισ. ευρώ σε σχέση με τον