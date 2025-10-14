Η-Ιταλία-μειώνει-τους-φόρους-κατά-2%-για-την-μεσαία-τάξη

Η κυβέρνηση θα μειώσει τους φόρους από το 35% στο 33% για εισοδήματα μεταξύ 28.001 και 50.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.

Ο νέος προϋπολογισμός της Ιταλίας θα μειώσει τα «βάρη» για τους μισθωτούς της μεσαίας τάξης, επιτρέποντας στην πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να τηρήσει την προεκλογική της υπόσχεση, με κόστος περίπου 9 δισ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας.

Όπως μεταδίδει το -, η κυβέρνηση θα μειώσει τους φόρους από το 35% στο 33% για εισοδήματα μεταξύ 28.001 και 50.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών Τζιανκάρλο Τζορτζέτι δήλωσε ότι οι περικοπές θα γίνουν σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από «έντονα στοιχεία αβεβαιότητας», με την κυβέρνηση να προσπαθεί να στηρίξει την αγοραστική δύναμη, παραμένοντας ταυτόχρονα δημοσιονομικά υπεύθυνη.

Οι υπόλοιπες δύο φορολογικές κλίμακες 23% για εισοδήματα πάνω από 28.000 ευρώ ανά έτος και 43% για εισοδήματα πάνω από 50.000 ευρώ θα παραμείνουν αμετάβλητες.

Η πρόκληση για την Ιταλία είναι να κάνει τέτοιου είδους αλλαγές βιώσιμες, ενώ αντιμετωπίζει χαμηλή οικονομική ανάπτυξη, που εκτιμάται μόλις στο 0,5% φέτος, και τεράστια χρέη που ξεπερνούν το 130% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Μέχρι στιγμής, ο Τζορτζέτι έχει καταφέρει να κρατήσει την χώρα σε πορεία δημοσιονομικής συγκράτησης και μάλιστα ανακοίνωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας θα φτάσει το ανώτατο όριο του 3% του ΑΕΠ της ΕΕ ήδη από φέτος. Ωστόσο, αυτή η ισορροπία γίνεται όλο και πιο εύθραυστη καθώς αυξάνονται οι δαπάνες και η Μελόνι έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες άμυνας ύψους 5% έως το 2035.