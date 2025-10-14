Ισραήλ:-aκροδεξιός-υπουργός-απειλεί-τη-Γάζα-με-πλήρη-διακοπή-της-βοήθειας,-εάν-η-Χαμάς-δεν-επιστρέψει-τις-σορούς-στρατιωτών

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε σήμερα με πλήρη διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει τις σορούς στρατιωτών που παραμένουν στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καλώ τον πρωθυπουργό να θέσει ένα σαφές τελεσίγραφο στη Χαμάς: εάν δεν επιστρέψετε αμέσως όλες τις σορούς των στρατιωτών μας που έπεσαν πολεμώντας και συνεχίζετε να καθυστερείτε αυτήν την επιστροφή, εμείς θα αναστείλουμε αμέσως κάθε ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», έγραψε ο Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα των ομήρων Γιόσι Σαράμπι και Ντάνιελ Πέρετζ που παραδόθηκαν τη Δευτέρα

Η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι τα λείψανα των ομήρων Γιόσι Σαράμπι και Ντάνιελ Πέρετζ ταυτοποιήθηκαν ανάμεσα στα λείψανα που παρέδωσε χθες, Δευτέρα, η Χαμάς.

“Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων και των αγνοουμένων στηρίζει την οικογένεια του Γιόσι Σαράμπι αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά την επιστροφή χθες του αγαπημένου τους στο Ισραήλ για να ταφεί με αξιοπρέπεια”, δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση.

Ο Γιόσι Σαράμπι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στο κτίριο όπου κρατείτο μαζί με άλλους δυο ομήρους.

Το τέταρτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε και του οποίου τα λείψανα παραδόθηκαν τη Δευτέρα από τη Χαμάς είναι ο Ντάνιελ Πέρετζ.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων διευκρινίζει ότι ο Ντάνιελ Πέρετζ είναι ένας μεταξύ των τεσσάρων. Ο 22χρονος λοχαγός, που καταγόταν από το Γιαντ Μπινιαμίμ στο κεντρικό Ισραήλ, σκοτώθηκε στην επίθεση στο άρμα μάχης του την 7η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τα λείψανα τεσσάρων ομήρων που παρέδωσε χθες η Χαμάς και ότι ανήκουν σε τρείς Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, όλοι τους απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023.

