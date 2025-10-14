Κεραμέως για εργασιακό: Η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής για όλα τα άρθρα – Την απόσυρση του νομοσχεδίου ζητά η αντιπολίτευση

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής, η διήμερη συζήτηση επί του εργασιακού νομοσχεδίου, με την αντιπολίτευση να ζητά την απόσυρσή του, καταγγέλλοντας πως θεσμοθετείται το 13ωρο, και την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως να περνά στην αντεπίθεση, ανακοινώνοντας πως η ΝΔ καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας σε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου.

«Η ΝΔ θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής για όλα τα άρθρα. Για να τοποθετηθούν και οι 300 για τι ψηφίζουν. Να τοποθετηθεί η Βουλή και όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν τι θα ψηφίσουν, σε άρθρα όπως το αφορολόγητο της γονικής αδείας», τόνισε η Υπουργός, μιλώντας για ένα νομοσχέδιο με σημαντικές ενισχυτικές για τους εργαζόμενους, όπως η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας, η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή ψηφιακής κάρτας και η επέκταση άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες.

Μάλιστα, απευθυνόμενη προς τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρη Μάντζο, αναφέρθηκε στην 4ημερη εργασία που θεσπίζει το νομοσχέδιο: «Άκουσα με ενδιαφέρον την τάση για 4ημερη εργασία στην Ευρώπη. Ο εκπρόσωπός σας δεν έχει πει τίποτα για την 4ημερη που θεσπίζει αυτό το νομοσχέδιο. Αναρωτιέμαι τι θα ψηφίσει η αντιπολίτευση σε αυτό το άρθρο», δήλωσε.

Παρεμβαίνοντας στην έναρξη της συζήτησης, ο Δημήτρης Μάντζος κατήγγειλε πως το νομοσχέδιο επιτείνει την εργασιακή ανασφάλεια και απορυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις. Μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε και στην τροπολογία που επανακατέθεσε το κόμμα του για τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

«Τα άρθρα του νομοσχεδίου δυναμιτίζουν τα θεμέλια του εργασιακού δικαιώματος», υποστήριξε ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου, με το ΚΚΕ να καταθέτει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας καταλογίζοντας στην κυβέρνηση νομοθέτηση της «εργασιακής σκλαβιάς».

«Ντροπή και οπισθοδρόμηση και μόνο που συζητάμε ένα τέτοιο νομοσχέδιο», τόνισε από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς η Έφη Αχτσιόγλου, με τον Κώστα Χήτα – της Ελληνικής Λύσης – να δηλώνει πως το κόμμα του θα καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 7 για το 13ωρο. Απόσυρση ζήτησε και η Ελένη Καραγεωργοπούλου της Πλεύσης Ελευθερίας.

