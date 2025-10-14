Λαγκάρντ-(ΕΚΤ)-για-επιτόκια:-Δεν-μπορώ-να-κηρύξω-το-τέλος-των-μειώσεων

«Έως τώρα έχουμε τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά πρέπει να περιμένουμε οτιδήποτε να συμβεί» τόνισε η Σιδηρά Κυρία της ΕΚΤ.

Σαφής ότι δεν μπορεί να ανακοινώσει το τέλος των μειώσεων των επιτοκίων, παρά το ότι η νομισματική πολιτική και η οικονομία της Ευρωζώνης βρίσκονται «σε καλή κατάσταση» εμφανίστηκε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Καθώς η αβεβαιότητα έχει «μειωθεί σημαντικά» μετά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Λαγκάρντ περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη ως πιο ισορροπημένους, με τα ρίσκα για τον πληθωρισμό να είναι επίσης «αρκετά ισορροπημένα».

Ερωτηθείσα από το CNBC εάν η νομισματική χαλάρωση έχει τελειώσει, η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε πως: «δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό, επειδή πιστεύω ότι η δουλειά ενός κεντρικού τραπεζίτη δεν τελειώνει ποτέ». «Είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε για παν ενδεχόμενο», επεσήμανε η Γαλλίδα αξιωματούχος σε συνέντευξή της στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ. «Επειδή, ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την καλή κατάσταση, μπορούν να συμβούν πράγματα» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις του ΔΝΤ την Τρίτη, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα επιταχυνθεί 1,2% φέτος – λίγο καλύτερα από ό,τι είχε υπολογίζονταν προηγουμένως – και 1,1% το 2026 – ελαφρώς χειρότερα. Τα στοιχεία ταυτίζονται με τις προβλέψεις της ίδιας της ΕΚΤ, οι οποίες θα ενημερωθούν τον Δεκέμβριο όπου ενδέχεται να ενταθεί μια συζήτηση για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων. «Έως τώρα έχουμε τιθασεύσει τον πληθωρισμό. Είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά πρέπει να περιμένουμε οτιδήποτε να συμβεί» συμπλήρωσε.

Η Λαγκάρντ και οι συνάδελφοί της έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ικανοποιημένοι με τις τρέχουσες ρυθμίσεις της νομισματικής πολιτικής. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι βέβαιοι ότι τα επιτόκια είναι σε κατάλληλη θέση για να επιτύχουν πληθωρισμό 2%, ακόμη και καθώς η οικονομία της Ευρωζώνης αγωνίζεται υπό το βάρος των υψηλότερων εμπορικών δασμών των ΗΠΑ και της πολιτικής αναταραχής στη Γαλλία.

Οι επενδυτές και οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι μειώσεις στο κόστος δανεισμού έχουν τελειώσει, αφού οκτώ περικοπές σε διάστημα ενός έτους έφεραν τα επιτόκια της ΕΚΤ στο 2%. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι δεν θέλουν να αποκλειστούν εντελώς περαιτέρω «ψαλιδίσματα», με τις προβλέψεις να υποδηλώνουν ότι η ασθενής ανάπτυξη θα συμβάλει στην υποτίμηση του πληθωρισμού τα επόμενα χρόνια.