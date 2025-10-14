Μάντζος:-Ιδιαίτερα-θετική-και-ενθαρρυντική-εξέλιξη-η-απελευθέρωση-των-Ισραηλινών-ομήρων-της-Χαμάς

«Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, δύο χρόνια μετά την αποτρόπαιη τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική και ενθαρρυντική εξέλιξη», τονίζει σε δήλωση του ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Προσθέτει ότι «μετά από μια ανθρωπιστική καταστροφή ανυπολόγιστων διαστάσεων, που προκάλεσε τον θάνατο και τον βίαιο εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων αμάχων Παλαιστινίων και την ισοπέδωση της Γάζας, η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας -έστω με σοβαρή καθυστέρηση- οδηγεί σε ένα αναγκαίο βήμα στον δύσκολο δρόμο της ειρήνευσης στην πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής». Σημειώνει ότι «ωστόσο, το βήμα αυτό δεν μπορεί να είναι το τελευταίο» και ειδικότερα ότι «η διεθνής κοινότητα, και η Ελλάδα ως αναπόσπαστο μέλος της, οφείλουν να εργαστούν για την προώθηση της μόνης βιώσιμης και δίκαιης λύσης, της ειρηνικής συνύπαρξης δύο κρατών στην περιοχή, με την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.