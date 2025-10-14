Με-μεικτά-πρόσημα-η-wall-street-εν-μέσω-αναζωπύρωσης-της-εμπορικής-κόντρας-ΗΠΑ–Κίνας

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,44% στις 46.270,46 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε πτωτικά κατά 0,15% στις 6.644,61 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με ζημιές 0,76%στιςς 22.521,70 μονάδες.

Από εκεί και πέρα, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε σημαντική ανάκαμψη από τα χαμηλά του την Τρίτη, αλλά έχασε μεγάλο μέρος των κερδών του πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα αντάλλαξαν νέα «πυρά» στον αναζωπυρωμένο εμπορικό τους πόλεμο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την Κίνα επειδή δεν αγοράζει αμερικανική σόγια – ένα σχόλιο που οδήγησε τον S&P 500 σε αρνητικό έδαφος στο τέλος της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές άνοιξαν με ηχηρή πτώση, μετά την απόφαση της Κίνας τη νύχτα να εντείνει τον έλεγχο στις παγκόσμιες ναυτιλιακές δραστηριότητες, επιδεινώνοντας περαιτέρω το ήδη τεταμένο εμπορικό κλίμα. Η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε πέντε θυγατρικές της νοτιοκορεάτικης Hanwha Ocean που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ. Η απόφαση απαγορεύει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κίνα να συνεργάζονται εμπορικά με τις εν λόγω εταιρείες. Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας της χώρας.

Επιπλέον, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε τη Δευτέρα στους Financial Times ότι οι πρόσφατες κινήσεις της Κίνας δείχνουν αδυναμία της οικονομίας της, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες της χώρας «θέλουν να παρασύρουν και τους άλλους προς τα κάτω». Στη συνέχεια, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμις Γκριρ, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι το αν θα εφαρμοστούν οι πρόσθετοι δασμοί ύψους 100% που έχει απειλήσει ο Τραμπ από την 1η Νοεμβρίου (ή και νωρίτερα), εξαρτάται από τις επόμενες κινήσεις της Κίνας.

Αργότερα όμως, ο Τραμπ επανήλθε με επίθεση στην Κίνα μέσω του Truth Social, λέγοντας ότι η απόφαση της χώρας να μη συνεχίσει τις αγορές αμερικανικής σόγιας αποτελεί «οικονομικά εχθρική ενέργεια». Μετά την ανάρτηση, οι χρηματιστηριακοί δείκτες υποχώρησαν από τα υψηλά της ημέρας.

Να σημειωθεί ακόμη ότι ο δείκτης μεταβλητότητας Cboe (γνωστός και ως VIX ή “δείκτης φόβου” της Wall Street) ξεπέρασε το επίπεδο κλεισίματος της Παρασκευής, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών πως δεν υπάρχει εύκολη λύση στη νέα εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ–Κίνας. Ο VIX έφτασε πάνω από τις 22 μονάδες – το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων μηνών – πριν υποχωρήσει γύρω στις 20 το απόγευμα.

Παράλληλα, οι τεχνολογικές μετοχές, όπως η Nvidia, εξακολουθούν να δέχονται πιέσεις. Ωστόσο, η θετική έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη πως τα θεμελιώδη μεγέθη των εταιρειών παραμένουν ισχυρά. Η Citigroup και η Wells Fargo ενισχύθηκαν κατά 4,6% και 8,3% αντίστοιχα, χάρη σε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα. Αν και η JPMorgan και η Goldman Sachs επίσης ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, οι μετοχές τους υποχώρησαν ελαφρώς.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, ο χρυσός κινήθηκε ανοδικά κατά 0,68% στα 4.161,30 δολάρια η ουγγιά, ο αργό πετρέλαιο WTI υποχώρησε κατά 1,65% στα 58,51 δολάρια το βαρέλι. και το Brent σημείωσε πτώση 1,82% στα 62,17 δολάρια.