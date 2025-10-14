Μπόνους-300-ευρώ-σε-35.285-εργαζόμενους-δίνει-η-Σκλαβενίτης

Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10.600.000 ευρώ και η παροχή έχει διατεθεί με τη μορφή διατακτικών.

Σε παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 300 ευρώ σε κάθε έναν από τους 35.285 εργαζόμενούς της προχώρησε η Διοίκηση της Σκλαβενίτης, ως έμπρακτη επιβράβευση για τη θετική πορεία που κατέγραψε την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιχείρηση, το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 10.600.000 ευρώ και η παροχή έχει διατεθεί με τη μορφή διατακτικών.

Υπενθυμίζεται πως οι πωλήσεις για τον leader του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων το 2024 έσπασαν το «φράγμα» των 5,5 δισ. ευρώ με τον Όμιλο να κλείνει την περυσινή χρονιά με θετικό πρόσημο, παραμένοντας, δε, πιστός στο αναπτυξιακό του πλάνο. Το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5,56 δισ. ευρώ έναντι κύκλου εργασιών 5,15 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,43 δισ. ευρώ από 1,34 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται στα επίπεδα των 374,62 εκατ. ευρώ. Η δε τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε καθαρά κέρδη άνω των 100 εκατ. ευρώ και δη 108,65 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 96,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Να σημειωθεί εδώ ότι τα εν λόγω αποτελέσματα αφορούν στον όμιλο Σκλαβενίτη (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, Σκλαβενίτης Κύπρου, Χαλκιαδάκης και The Mart).

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, το 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 4,65 δισ. ευρώ έναντι 4,31 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Το 2024 ο όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 179,43 εκατ. ευρώ που αφορούσαν σε αγορές ενσώματων και άυλων παγίων, καθώς και σε απόκτηση θυγατρικών, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται.

Παρά δε την αυξημένη αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στη σκιά των γεωπολιτικών αναταραχών που επικρατούν, η διοίκηση επισημαίνει ότι «η εταιρεία και ο όμιλος συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, υλοποιώντας επενδυτικά προγράμματα για τη μείωση της επίπτωσης της αύξησης του κόστους», ενώ και «τα χρηματικά διαθέσιμα είναι επαρκή και αναμένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσουν ομαλά τις λειτουργικές τους υποχρεώσεις».