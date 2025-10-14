Οι-νέες-δυνατότητες-της-κάμερας-της-σειράς-xiaomi-15Τ

Τη νέα σειρά Xiaomi 15Τ παρουσίασε η Xiaomi, κατά τη διάρκεια μιας πρωτότυπης εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπων του ελληνικού Τύπου. Μεταξύ άλλων, η νέα σειρά ξεχωρίζει για τον πανίσχυρο τηλεφακό της, ο οποίος σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τη Leica.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι εκπρόσωποι του ελληνικού Τύπου που παραβρέθηκαν στο ναυταθλητικό κτίριο της Καστέλας είχαν την ευκαιρία να τεστάρουν στην πράξη τη δύναμη του τηλεφακού, αλλά και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της σειράς Xiaomi 15Τ. Ειδικότερα, οι παρευρισκόμενοι επιβιβάστηκαν σε ιστιοπλοϊκά σκάφη, από τα οποία απαθανάτισαν ζωντανά την προπόνηση ιστιοπλόων, χρησιμοποιώντας τα νέα smartphones.

Η δύναμη του τηλεφακού της Leica

Με το σλόγκαν της νέας σειράς Xiaomi 15Τ να είναι «Masterpieces Far Closer», όπως σημειώθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Leica 5x Pro τηλεφακός φέρνει πιο κοντά ό,τι αγαπάμε και θέλουμε να κρατήσουμε στη μνήμη μας.

«Μπορεί να απαθανατίσει τις στιγμές μας ζωντανές, έτσι ακριβώς όπως τις βλέπουμε εμείς εκείνη τη στιγμή στο κινητό μας, για πάντα», τόνισε ο Ηλίας Τασιόπουλος, Group product manager, IQT, μιλώντας για τον επαγγελματικό φακό της Leica, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, μας δίνει τη δυνατότητα το κάθε κλικ μας να είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλουμε.

Η νέα σειρά διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών, ενώ μεταξύ των υπόλοιπων δυνατών χαρακτηριστικών της σειράς, οι χρήστες θα βρουν στον πυρήνα της κύριας κάμερας 50 MP έναν οπτικό φακό Leica Summilux, ο οποίος καταγράφει εξαιρετικά τις λεπτομέρειες με διάφραγμα ƒ/1,7 στη βασική έκδοση και διάφραγμα ƒ/1,62 στην έκδοση Pro. Συγχρόνως, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν λήψεις βίντεο επαγγελματικού επιπέδου, που υποστηρίζονται από τρία μικρόφωνα στούντιο υψηλής ποιότητας.

Ειδικά όσον αφορά το μοντέλο Xiaomi 15T Pro, ο Ηλίας Τασιόπουλος επισήμανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ότι «στον σχεδιασμό έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά έτσι ώστε να έχει ένα πολύ πιο λεπτό στυλ».

«Πολύ πιο ντελικάτο και στο μάτι, αλλά και στην αίσθηση στο χέρι», όπως συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, σχετικά την Pro κάμερα, o κ. Τασιόπουλος υπογράμμισε ότι «στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε την τεχνολογία της φωτογραφίας και να φέρουμε την ποιότητα που περιμένει ο κάθε χρήστης σε μια flagship συσκευή».

Τα χαρακτηριστικά της οθόνης και της μπαταρίας

Την ίδια ώρα, οι συσκευές της σειράς Xiaomi 15Τ είναι ανθεκτικές σε νερό και σκόνη, με βελτιωμένη αντοχή σε πτώσεις.

Συγχρόνως, διαθέτουν αναβαθμισμένη οθόνη 6,83 ιντσών, 3200 nits για υπέρ-φωτεινότητα και καθαρή αναγνωσιμότητα σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

Για την ακρίβεια, το DC dimming, η αυτόματη φωτεινότητα 16.000 επιπέδων, τα προσαρμοσμένα χρώματα και η λειτουργία Reading Mode Cycle παρέχουν μια ξεκούραστη εμπειρία θέασης.

Από την άλλη, η οθόνη της νέας σειράς προσφέρει πολλαπλές λειτουργίες για άνεση και πρακτικότητα. Για παράδειγμα, η βελτιωμένη ακρίβεια αφής εξασφαλίζει ακριβή χειρισμό σε καθημερινές καταστάσεις όπως παιχνίδια, βρεγμένα χέρια ή χρήση γαντιών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το Xiaomi 15T όσο και το Xiaomi 15T Pro διαθέτουν μπαταρία 5500mAh, που παρέχει συνεχή ισχύ μέσα σε ένα λεπτό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, το Xiaomi 15T Pro προσφέρει ευελιξία φόρτισης με ενσύρματο HyperCharge 90W και ασύρματο HyperCharge 50W, ενώ το Xiaomi 15T διαθέτει HyperCharge 67W έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να φορτίζουν γρήγορα χωρίς μεγάλους χρόνους αναμονής.