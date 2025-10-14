Ο καθηγητής που αποδομεί την αξία του χρυσού – Παράδειγμα της θεωρίας του «μεγαλύτερου ανόητου» η άνοδός του

Εν μέσω της τρελής κούρσας για τον χρυσό, που την Δευτέρα έκανε νέο ρεκόρ 4.074 δολαρίων ανά ουγγιά, ένας καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Tulane δηλώνει ότι διαφωνεί με την πλειονότητα των επιχειρημάτων που οδηγούν στην ταχεία άνοδο της τιμής του χρυσού.

Δεδομένης της έντονης ανησυχίας των επενδυτών για όλα τα θέματα, από τον πληθωρισμό έως τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, η τιμή του χρυσού φέτος έχει σημειώσει άνοδο περίπου 55%, επικρατώντας έναντι πιο «επικίνδυνων» περιουσιακών στοιχείων όπως οι μετοχές και το bitcoin. Τα ETF που κατέχουν χρυσό, σημειώνουν ρεκόρ εισροών.

Ο Peter Ricchiuti, καθηγητής στο Freeman School of Business του Πανεπιστημίου Tulane, δεν εντυπωσιάζεται. Έχει δει και στο παρελθόν ανοδικές τάσεις του χρυσού και δεν πείθεται από τα επιχειρήματα που τροφοδοτούν την πρόσφατη άνοδο.

Πρώην επενδυτής που τώρα ειδικεύεται στη διδασκαλία της έρευνας μετοχών, έχει επικρίνει τη νοοτροπία της αγέλης μεταξύ των επενδυτών.

Και τώρα βλέπει την ίδια τάση να εκδηλώνεται στη μανιώδη ζήτηση χρυσού από την αγορά.

Σε συνέντευξή του στο Business Insider, εξήγησε γιατί, παρόλο που ο χρυσός διανύει την καλύτερη χρονιά του από τη δεκαετία του 1970, δεν τον θεωρεί καλή επένδυση. Εν ολίγοις, λέει, έχει πολύ μικρή χρησιμότητα στον πραγματικό κόσμο σε σύγκριση με τα άλλα μέταλλα της αγοράς.

«Αλουμίνιο, πλατίνα ή ασήμι, όλα έχουν κάποια χρήση, σε αντίθεση με τον χρυσό, που ουσιαστικά δεν έχει καμία», σημείωσε. «Εφαρμόζεται μόνο στην κοσμηματοποιία. Δεν συμβάλλει σε μια βιομηχανική παραγωγική διαδικασία».

«Νομίζω ότι ο χρυσός και το bitcoin ανήκουν στην ίδια κατηγορία», τόνισε. «Στην πραγματικότητα δεν είναι επενδύσεις. Είναι απλώς κερδοσκοπικές επενδύσεις».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της θεωρίας του «μεγαλύτερου ανόητου»

Ο ενθουσιασμός για τον χρυσό και το bitcoin, υποστήριξε ο Ricchiuti, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της θεωρίας του «μεγαλύτερου ανόητου» (greater fool theory) της ιδέας δηλαδή ότι για την αγορά ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου είναι πάντα θα υπάρχει ένας «μεγαλύτερος ανόητος» που θα πληρώσει περισσότερα.

«Οι μετοχές δεν είναι κομμάτι χαρτί. Αντιπροσωπεύουν ανάπτυξη και αξία»

Κατά την άποψή του, το πρόβλημα με το μεγάλο ράλι του χρυσού είναι ότι οι επενδυτές βλέπουν τα κέρδη και πιστεύουν ότι έχει εγγενή αξία όπως μια μετοχή. Πρόκειται για μια λανθασμένη αφήγηση όταν πρόκειται για χρυσό, είπε.

«Κάποιοι θα πουν ότι είναι απλώς κομμάτια χαρτί. Αλλά δεν είναι. Οι μετοχές αντιπροσωπεύουν την ανάπτυξη και την αξία. Σας ανήκει ένα ποσοστό κάποιας εταιρείας».

Όπως υπογράμμισε, κατανοεί την τάση για διαφοροποίηση εν μέσω ιστορικά υψηλών τιμών των μετοχών και παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας, αλλά παραμένει ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι ο χρυσός δεν έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα πέρα από το να είναι ένα όχημα για κερδοσκοπία.

Ακόμη και ως αντιστάθμιση του πληθωρισμού -ίσως η πιο συχνά διαφημιζόμενη χρήση του χρυσού – η χρηματιστηριακή αγορά είναι ίσως το καλύτερο μέρος για να καταφύγουν οι επενδυτές, ενόσω τα fiat νομίσματα χάνουν την αξία τους λόγω του πληθωρισμού.

«Αν είστε μακροπρόθεσμος επενδυτής και επενδύετε σε μια εταιρεία με καλή ιστορία και καλή διοίκηση, πιστεύω ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι μετοχές θα αποδώσουν πολύ καλύτερα», κατέληξε.

–