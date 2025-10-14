Ο Χριστοδουλίδης συζήτησε για το Κυπριακό με τον Τραμπ – Οι έξι πρωτοβουλίες της Κύπρου για τη Γάζα

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι στο περιθώριο της συνόδου στο Σαρμ ελ Σέιχ συζήτησε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκλειστικά το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της Λευκωσίας στη διεθνή κινητοποίηση της τρέχουσας συγκυρίας. Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε χθες, με την υπογραφή κειμένου κατάπαυσης του πυρός και διεθνούς στήριξης για τη Γάζα.

«Αμάλθεια» και νέο κυπριακό πλάνο

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπενθύμισε ότι η Κύπρος είχε παρουσιάσει από τον Οκτώβριο του 2023, στο Παρίσι, την πρωτοβουλία «Αμάλθεια» για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα, η οποία εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια σε βασικό δίαυλο παροχής βοήθειας. Στο Σαρμ ελ Σέιχ κατέθεσε επικαιροποιημένο πλάνο με έξι στοχευμένες πρωτοβουλίες σε τρεις άξονες (ασφάλεια, ανοικοδόμηση, ανθρωπιστική στήριξη) σε συνάρτηση με το σχέδιο των 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ.

Επαφές με Βρυξέλλες και εταίρους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυπριακής Προεδρίας, το έγγραφο με τις έξι προτάσεις έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε ενδιαφερόμενους διεθνείς παράγοντες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε προσωπικά την Πρόεδρο της Commission, υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή της ΕΕ θα είναι κρίσιμη για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου της συμφωνίας και το πέρασμα στο δεύτερο.

Η χθεσινή τελετή στο Σαρμ ελ Σέιχ αποτύπωσε την προσπάθεια για σταθεροποίηση με ευρεία διεθνή συμμετοχή. Παρά την απουσία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, η Ουάσινγκτον και οι περιφερειακοί μεσολαβητές προχώρησαν στην επίσημη επικύρωση, ενώ παρουσιάστηκε συνολικό πλάνο είκοσι σημείων για την επόμενη μέρα στη Γάζα. Οι προκλήσεις παραμένουν, όμως η συγκυρία δημιουργεί παράθυρο για πρακτικά βήματα στην ασφάλεια, την αποναρκοθέτηση, την αποκατάσταση υποδομών και τη μαζική ανθρωπιστική παροχή.

Από τη Λευκωσία τονίζεται ότι η Κύπρος, ως το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ στην άμεση γειτονιά της κρίσης, έχει πρακτικό ρόλο να παίξει: Εγγύτητα, υποδομές, δίκτυα και πολιτικές σχέσεις με όλες τις πλευρές. Η πρωτοβουλία «Αμάλθεια» λειτούργησε ως εργαλείο ανθρωπιστικής διαμεσολάβησης και η νέα δέσμη έξι πρωτοβουλιών στοχεύει να μετατρέψει την εκεχειρία σε διαδικασία σταθεροποίησης με ευρωπαϊκό αποτύπωμα, σε πλήρη συντονισμό με την Ουάσιγκτον και τους περιφερειακούς μεσολαβητές.

Υπόθεση Σιμόν Αϊκούτ: Παραδοχή ενοχής σφετερισμού

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, κληθείς να σχολιάσει την παραδοχή ενοχής του Τουρκο-ισραηλινού Σιμόν Αϊκούτ για σειρά κατηγοριών που αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, απέφυγε τα σχόλια ώστε να μην παρέμβει στη Δικαιοσύνη. Σημείωσε ωστόσο ότι η εξέλιξη δικαιώνει την κυβερνητική πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου. Ο Αϊκούτ παραδέχθηκε σαράντα κατηγορίες, με την επιβολή ποινής να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για ορόσημο σε μια μακρά και σύνθετη υπόθεση που αγγίζει την καρδιά του ζητήματος των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.