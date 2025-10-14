Πίεση-στις-ασιατικές-αγορές-εν-μέσω-γεωπολιτικών-και-εμπορικών-εντάσεων

Κατά βάση αρνητικό ήταν το κλίμα στις ασιατικές αγορές την Τρίτη (14/10), με τη Νότια Κορέα να αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, όπου ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε ενδοσυνεδριακά κατά λίγο περισσότερο από 1% και έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης έχασε το πρόσημο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 1,01% φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στις 3.646,67 μονάδες. Οι τομείς κατασκευών και εξόρυξης ηγήθηκαν των κερδών, με την Korea Zinc να σημειώνει άνοδο 17,95% και την Tongyang Inc να εκτινάσσεται κατά 17,49%.

Στο «μέτωπο» των εταιρειών, οι μετοχές της LG Energy Solution σημείωσαν άνοδο άνω του 7%, συνεχίζοντας για δεύτερη συνεδρίαση την ανοδική πορεία, αφού η εταιρεία εκτίμησε αύξηση 34% στα λειτουργικά της κέρδη για το γ’ τρίμηνο, ενισχυμένη από τη ζήτηση στις ΗΠΑ για ηλεκτρικά οχήματα ενόψει της κατάργησης των κρατικών κινήτρων στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η Samsung Electronics σημείωσε άνοδο 2,47% καθώς ανακοίνωσε αύξηση 32% στα λειτουργικά της κέρδη σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 12,1 τρισ. γουόν (8,48 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών (LSEG SmartEstimates) για 10,1 τρισ. γουόν.

Στον αντίποδα, εντυπωσιακή ήταν η «βουτιά» της κινέζικης εταιρείας παραγωγής chips Wingtech, εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, αφού οι μετοχές της σημείωσαν πτώση 10% στο άνοιγμα, φθάνοντας το ημερήσιο όριο απωλειών για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να πάρει τον έλεγχο της θυγατρικής της, Nexperia, που εδρεύει στην Ολλανδία.

Ο Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων αποκάλυψε στις 12 Οκτωβρίου ότι η απόφαση, που ελήφθη τον Σεπτέμβριο βάσει του νόμου «Περί Διαθεσιμότητας Αγαθών» (Goods Availability Act), είχε στόχο «να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα προϊόντα της Nexperia (τελικά και ημιτελή) να μην είναι διαθέσιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

Η Nexperia ειδικεύεται στη μαζική παραγωγή chips που χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, καταναλωτικά ηλεκτρονικά και βιομηχανικά προϊόντα, κάτι που την καθιστά ζωτικής σημασίας για την τεχνολογική αλυσίδα εφοδιασμού της Ευρώπης.

Οι μετοχές της ναυτιλιακής Hanwha Ocean υποχώρησαν έως και 8%, καθώς η Κίνα επέβαλε κυρώσεις σε πέντε θυγατρικές της Hanwha Marine Corporation που συνδέονται με τις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου την Τρίτη.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί άμεση απάντηση στην αμερικανική έρευνα για τις κινεζικές βιομηχανίες ναυπηγικής, εφοδιαστικής και μεταφορών. Το υπουργείο ανέφερε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν σοβαρά το διεθνές δίκαιο και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις, και πλήττουν σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών».

Η εντολή θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου και απαγορεύει σε οργανισμούς και άτομα στην Κίνα να συναλλάσσονται με τις εν λόγω εταιρείες.

Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 0,84%.

Πτώση στην Ιαπωνία – Στο στόχαστρο η SoftBank

Ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε κατά 1,34%, ενώ ο Topix έχασε 1,31%.

Η SoftBank σημείωσε πτώση άνω του 5%, καθώς έγινε γνωστό ότι η θυγατρική της, η βρετανική σχεδιάστρια chip Arm, συνεργάζεται με την OpenAI για συμφωνία με τη Broadcom, σύμφωνα με το τεχνολογικό μέσο The Information. Τη Δευτέρα, η OpenAI και η Broadcom ανακοίνωσαν επισήμως τη συνεργασία τους για την κατασκευή και ανάπτυξη 10 γιγαβάτ επιταχυντών τεχνητής νοημοσύνης, αρχής γενομένης από τα τέλη του επόμενου έτους.

Συνοπτική εικόνα των δεικτών

S&P/ASX 200 : 8.899,40 (+0,19%)

: 8.899,40 (+0,19%) Hang Seng Index : 25.372,51 (-2,00%)

: 25.372,51 (-2,00%) Kospi : 3.563,94 (-0,57%)

: 3.563,94 (-0,57%) Nikkei 225 : 46.774,06 (-2,73%)

: 46.774,06 (-2,73%) Nifty 50 : 25.137,90 (-0,35%)

: 25.137,90 (-0,35%) Shanghai: 3.861,13 (-0,73%)

ΗΠΑ: Ανάκαμψη στα χρηματιστήρια μετά από χαλάρωση της ρητορικής Τραμπ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα κατά τις πρώτες ώρες στην Ασία.

Τη Δευτέρα στις ΗΠΑ, οι βασικοί δείκτες ανέκαμψαν μεγάλο μέρος των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, αφού ο πρώην Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαλάρωσε τη ρητορική του για την Κίνα, λέγοντας στο Truth Social: «Μην ανησυχείτε για την Κίνα, όλα θα πάνε καλά!».

Η Κίνα επέβαλε τέλη σε αμερικανικά πλοία που δένουν σε κινεζικά λιμάνια, σε αντίποινα για παρόμοια τέλη που επέβαλε η Ουάσιγκτον. Και τα δύο μέτρα τίθενται σε ισχύ την Τρίτη.