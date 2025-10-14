Παντελοπούλου (ΕΣΠΑ): Κρίσιμη η ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, εκπροσώπησε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο EU–Western Balkans Investment Forum, που πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα στις 13–14 Οκτωβρίου 2025.

Την έναρξη του Forum πραγματοποίησαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, Edi Rama ενώ συμμετείχαν επίσης υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη των έξι χωρών των Δυτικών Βαλκανίων (WB6: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και Σερβία) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Forum που διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Επενδύσεων της Αλβανίας (AIDA), αποτέλεσε ένα ορόσημο διαλόγου για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και την προώθηση της καινοτομίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Στο πλαίσιο του Forum υπογράφηκαν σημαντικά Μνημόνια συνεργασίας και επενδυτικών δεσμεύσεων ενώ επιβεβαιώθηκε ο καθοριστικός ρόλος της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων στην πορεία προς μια πιο ανταγωνιστική και συνεκτική ευρωπαϊκή οικονομία προσφέροντας στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ευκαιρίες επέκτασης.

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος, βασισμένου στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία της από δεκαετίες συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά ως πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης για τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία έχουν σήμερα τη στρατηγική ευκαιρία να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο επενδυτικό οικοσύστημα στην πλέον δυναμική επενδυτική μεθόριο της Ευρώπης».