Παπαθανάσης:-Το-μέρισμα-της-επιχειρηματικότητας-μπορεί-να-επιστραφεί-στην-οικονομία-και-την-κοινωνία

Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του συνεδρίου για τη βιωσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με τίτλο «The Ninth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean: Seeking a new balance amidst a derailed green transition».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης από το βήμα του συνεδρίου αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια ανάπτυξη που ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτό είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτέλεσμα της μεταρρυθμιστικής πολιτικής αλλά κυρίως της εμπιστοσύνης του επιχειρηματικού κόσμου απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει θέσει ως στόχο να βελτιώσει, να αλλάξει το επιχειρηματικό κλίμα και κυρίως να συνεχίσει την πολιτική της μείωσης των φόρων. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, «η επιχειρηματική κοινότητα έχει μεγάλη δύναμη. Το μέρισμα που δημιουργεί, είναι το μέρισμα το οποίο μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω στην καθημερινότητα, την οικονομία και την κοινωνία».

Ο κ. Παπαθανάσης, υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα περνά μέσα από την εμπιστοσύνη των φορέων, των κοινωνικών εταίρων, των επιχειρήσεων με την κυβέρνηση. Στο πλαίσιο αυτό προέταξε το θέμα της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης, ενώ υποστήριξε ότι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της σωστής δημοσιονομικής συμπεριφοράς θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την επόμενη ημέρα.

Από την πλευρά της, η Ιουλία Τσέτη πρόεδρος και CEO, UNI-PHARMA και InterMed μιλώντας στο συνέδριο υπογράμμισε «βιωσιμότητα για εμένα είναι να λειτουργώ με ευθύνη, να αναλαμβάνω τις ευθύνες του οράματός μου, του οράματος των μετόχων της βιομηχανίας μου και πάντα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό να καταφέρνει η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που έχει την έδρα της στη χώρα να δημιουργεί εφάμιλλα προϊόντα ευρωπαϊκά με καινοτόμες ιδέες και να βρίσκονται τα προϊόντα μας στις αγορές του κόσμου». Όπως είπε η ίδια είναι ένας αγώνας καθημερινότητας με εκπαίδευση των εργαζομένων μας για να τους εμφυσήσουμε την ευθύνη των προϊόντων που παρασκευάζουμε και φτάνει σε όσους τους καταναλωτές. Η κυρία Τσέτη αναφέρθηκε στις επενδύσεις που υλοποιεί η εταιρεία και στον κεντρικό στόχο που αποτελεί η παραγωγή καινοτόμων φαρμάκων.

«Για εμάς ανθεκτικότητα είναι μια επιχείρηση να μπορεί να είναι ανταγωνιστική, αλλά και να επεκταθεί, ακόμα και όταν οι οικονομικές συνθήκες, και ευρύτερα η αγορά, είναι δύσκολες» τόνισε η Ισμήνη Παπακυρίλλου, chief executive, Hellenic Development Bank (HDB). Η ίδια αναφέρθηκε στα εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και τη δυνατότητα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυσή τους και υποστήριξε ότι είναι πολύ σημαντική η οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB έχουν αυτό ακριβώς τον χαρακτήρα.

Ο Σταύρος Μουρελάτος, γενικός διευθυντής The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δίνοντας έναν ορισμό της ανθεκτικότητας ανέφερε ότι είναι «να βγαίνεις πιο δυνατός έχοντας προσαρμοστεί και έχοντας μάθει. Αν προσαρμοστούμε σε αυτά που μας έρχονται και μάθουμε, θα είμαστε ανθεκτικοί» ανέφερε. Εστιάζοντας στην ανθεκτικότητα της Coca Cola, σημείωσε ότι 139 χρόνια γνωρίζει πολύ καλά πώς να επιβιώνει. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Coca Cola ως πολυεθνική καλείται να συνδέσει την παγκόσμια στρατηγική με το τοπικό αποτύπωμα και στο πλαίσιο αυτό καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για επενδύσεις αλλά και παραγωγή νέων προϊόντων που θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις νέες τάσεις των καταναλωτών.