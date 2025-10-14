ΠΑΣΟΚ: «Ο θάνατός σου, η ζωή μου» – Μάχη επιβίωσης με το κόμμα-φάντασμα του Τσίπρα

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα την περασμένη Δευτέρα αιφνιδίασε όχι μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Χαριλάου Τρικούπη: αρκετά στελέχη μέχρι εκείνη την ώρα εκτιμούσαν ότι η ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό είναι ένα σενάριο που εντέλει θα διαψευδόταν.

Βουλευτές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ είχαν ήδη αντιδράσει δυναμικά απέναντι στα σχετικά σενάρια, ζητώντας από τη Χαριλάου Τρικούπη να αξιοποιήσει τον πολύτιμο, αλλά και ελάχιστο χρόνο για τη δημιουργία ισχυρών γεγονότων στον άμεσο ορίζοντα. Eνα ΠΑΣΟΚ σε ανοδική πορεία θα ήταν γι’ αυτούς το αποδοτικότερο «φρένο» στους σχεδιασμούς Τσίπρα και το καλύτερο «γκάζι» για το «πράσινο» δημοσκοπικό άλμα προς τις εκλογές. Oμως, ακόμη και η διεξαγωγή συνεδρίου, που ακούγεται από πέρυσι, συνεχίζει να παραμένει στις «εκκρεμότητες», παρότι από αύριο η Χαριλάου Τρικούπη θα αρχίσει τελικά να ανακοινώνει τα πρόσωπα που θα ηγηθούν της προσυνεδριακής εκστρατείας σε κάθε πεδίο.

Σε πρώτη φάση πιστεύουν ότι η κίνηση Τσίπρα θα συσπειρώσει δυνάμεις γύρω από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – ελάχιστοι πάντως πιστεύουν ότι η επικοινωνιακή καταιγίδα που απελευθερώνει κατά τους τελευταίους μήνες ο κ. Τσίπρας είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί.

«Να… σοβαρευτούμε»

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί με σκαμπανεβάσματα ποσοστό της τάξεως του 13%-15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός καταγράφει συνήθως μονοψήφια απήχηση. Η κίνηση Τσίπρα μπορεί να αποκαλείται «κόμμα-φάντασμα» από βουλευτές όπως η Νάντια Γιαννακοπούλου, αλλά παρότι δεν έχει πλήρως εμφανιστεί, αποκτά μια καλή βάση εκκίνησης στα γκάλοπ. Σε κάθε περίπτωση, η μάχη με το «κόμμα-φάντασμα» θα είναι -όπως ομολογούν στο ΠΑΣΟΚ- του τύπου «ο θάνατός σου η ζωή μου» για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά εφόσον η Χαριλάου Τρικούπη δεν καταφέρει να ανακτήσει σύντομα τα χαμένα από τα χρόνια της κρίσης εδάφη. «Αν σταματήσει το… κλειστό παιχνίδι στο ΠΑΣΟΚ και… σοβαρευτούμε γενικώς, μόνο τότε θα ακούγεται πειστικό το σύνθημά μας για “νίκη έστω και με μία ψήφο”, αλλιώς θα κινδυνεύσουμε να βρεθούμε στην τρίτη θέση», λέει χαρακτηριστικά έμπειρο στέλεχος, αφήνοντας αιχμές εναντίον της ηγεσίας και για την καθυστέρηση της κάθε αναγκαίας προσπάθειας που αφορά στην αμφίπλευρη διεύρυνση της παράταξης.

Νίκος Ανδρουλάκης

Η προειδοποίηση από τον Παύλο Γερουλάνο για την «ακούνητη βελόνα» εν τω μεταξύ συνεχίζει να παράγει αναστάτωση και αναταράξεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, καθώς το κόμμα πιάστηκε απροετοίμαστο και ως προς τη γραμμή αντιμετώπισης της επανόδου Τσίπρα – ο ίδιος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έκανε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά στελέχη του στη συνέχεια προσπάθησαν να επαναφέρουν την κουβέντα στο πρόγραμμα-ευαγγέλιο. «Η συζήτηση δεν μας αφορά. Μεγαλώνει τον Τσίπρα και οδηγεί κόσμο στον Μητσοτάκη», τονίζει στους συνομιλητές του ο κ. Γερουλάνος, συμφωνώντας μάλιστα με την πρόταση Δούκα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Οταν τον ρωτούν, υποστηρίζει συγκεκριμένα: «Οχι στη συνεργασία ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. Είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως είναι κακή για τη χώρα. Θα οδηγήσει σε αντιπολιτεύσεις άκρων». Για τον κ. Γερουλάνο είναι αναγκαίες οι εσωκομματικές συγκρούσεις στο συνέδριο, αφού, όπως εξηγεί, πρέπει να ακουστούν όλες οι φωνές και να αναμετρηθούν. «Οχι σε συνέδριο-φιέστα. Ούτε σε συνέδριο αμφισβήτησης. Το μόνο που θα κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ είναι ένα συνέδριο ουσίας όπου θα συγκρουστούν απόψεις και προτάσεις», επιμένει.

Από την πλευρά του, ο Χάρης Δούκας έχει τονίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ έχει βάλει ψηλά τον πήχη του ΠΑΣΟΚ δηλώνοντας ότι η δεύτερη θέση θα είναι αποτυχία και προϊδεάζοντας για τη στάση του στο συνέδριο. Αν και το στοίχημά του έχει να κάνει με το έργο στον Δήμο Αθηναίων, αφήνει να εννοηθεί ότι θα είναι μια διακριτή και δυνατή φωνή. Η Αννα Διαμαντοπούλου έχει διατυπώσει απόψεις για ένα ανοιχτό σύγχρονο συνέδριο. Και οι τρεις συμφωνούν ότι το συνέδριο μπορεί -και πρέπει- να είναι μια δυναμική αφετηρία για την οικοδόμηση της κυβερνησιμότητας του ΠΑΣΟΚ.

Οι υποψήφιοι για ΚΟΕΣ

Μετά από την «απειλή» Τσίπρα, στη Χαριλάου Τρικούπη άρχισαν να εμφανίζουν κινητικότητα. Από αύριο θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τη σύνθεση της βασικής ομάδας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, της Επιτροπής Διεύρυνσης και άλλων επιτροπών με σημαντικούς ρόλους για τις διαδοχικές μάχες. Για τη Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) ακούγεται ότι θα αξιοποιηθούν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία, δηλαδή οι κύριοι Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Αννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, οι δύο γραμματείς, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιάννης Βαρδακαστάνης (της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΟΕΣ αντίστοιχα), ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημήτρης Μπιάνκης, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, ο πρώην υπουργός Σταύρος Μπένος και άλλα στελέχη.

Ο Ηρακλής Δρούλιας έχει την ευθύνη του Οργανωτικού Τομέα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος που θα συγκροτήσει το πακέτο θέσεων προς το συνέδριο, στην Επικοινωνία υπάρχει εισήγηση να αποκτήσει κεντρικό ρόλο ο Δημήτρης Κατσικάρης, ενώ επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης παραμένει ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης ενδέχεται να αναλάβει επικεφαλής στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στην ομάδα που μαζί με αυτή της Επιτροπής Ψηφοδελτίων θα αναλάβουν τα αμφίπλευρα ανοίγματα προς τις κάλπες. Για την Επιτροπή Διεύρυνσης έχει επίσης ακουστεί -σε περίπτωση άρνησης από τον κ. Σκανδαλίδη- το όνομα του Παύλου Χρηστίδη.

Φωτογραφία: EUROKINISSI