Ποιοι θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στο Συνέδριο – Τα τετ α τετ Ανδρουλάκη και η μάχη στη Βουλή για τα εργασιακά

Τις επόμενες ώρες αναμένεται το ΠΑΣΟΚ να ανακοινώσει τα ονόματα των στελεχών που θα απαρτίζουν την Πολιτική και Οργανωτική Γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) αλλά και τις Επιτροπές Προγράμματος, Διακήρυξης και Καταστατικού, που θα οδηγήσουν το κόμμα στο Συνέδριο.

Οι τελευταίες πινελιές μπήκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ενώ όλα έδειχναν ότι η επίσημη ανακοίνωση θα γινόταν χθες, με την συμπλήρωση και του ενός έτους από την αναβάπτιση του Νίκου Ανδρουλάκη στον προεδρικό θώκο, τεχνικά ζητήματα ανέβαλαν τις επίσημες ανακοινώσεις για σήμερα το πρωί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πολιτική Γραμματεία Κ.Ο.Ε.Σ που θα αποτελείται από 15-20 άτομα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους συνυποψηφίους του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία (Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλη Κατρίνη, Νάντια Γιαννακοπούλου), τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρη Μπιάγκη, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους Δημήτρη Μάντζο, Παύλο Χρηστίδη, τον γραμματέα του κόμματος Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Πάρη Κουκουλόπουλο, τη Μιλένα Αποστολάκη και τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Στην Οργανωτική Επιτροπή θα μετέχουν ο γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ Ηρακλής Δρούλιας αλλά και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, ενώ θέση στα όργανα θα έχει και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.

Η Γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ, με επικεφαλής τον Γιάννη Βαρδακαστάνη που έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες θα συνεδριάσει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και μετά από εισήγηση του προέδρου θα καταλήξει στην ημερομηνία του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, με τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά, πιο πιθανό όμως να φαντάζει το ανώτατο όργανο του κόμματος να πραγματοποιηθεί από Φεβρουάριο του 2026.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες επιθυμούν να δώσουν το μήνυμα της ενότητας της παράταξης μέσα από τη διαδικασία. Μάλιστα ο πρόεδρος πραγματοποίησε μπαράζ επαφών τις προηγούμενες ημέρες. Στα χθεσινά τετ α τετ με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο το θέμα της εξωτερικής πολιτικής πρωταγωνίστησε ενόψει και της ομιλίας του προέδρου την Πέμπτη για τα εθνικά, ωστόσο η πολιτική συγκυρία αλλά και η πιθανή επιστροφή Τσίπρα με νέο κόμμα, και η στάση του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να τέθηκαν στο τραπέζι.

Μάχη στη Βουλή για τα εργασιακά

Σφοδρή επίθεση αναμένεται να εξαπολύσει στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα επιχειρώντας να αναδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι όσον αφορά την αντιμετώπιση της εργασίας με την αξιωματική αντιπολίτευση να προτάσσει δουλειά με αξιοπρέπεια και καλούς μισθούς και την ΝΔ να προτάσσει το 13ωρο και την εξυπηρέτηση των λίγων και εκλεκτών.

Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή θα είναι ο Παύλος Χρηστίδης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ο Δημήτρης Μάντζος, ενώ τον λόγο αναμένεται να πάρουν και μια σειρά από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που θα προτάξουν την τροπολογία που κατέθεσε χθες η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά, και θα ζητούν ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, επέκταση μετενέργειας και προσφυγής στη διαιτησία και επαρκείς μισθούς και εργασία με αξιοπρέπεια.

Τι προτείνει η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ

την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων

την επαναφορά της μετενέργειας των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να γίνει 6μηνη και ολική, δηλαδή να αφορά το σύνολο των κανονιστικών όρων της Σ.Σ.Ε. που λήγει και όχι μόνο τον βασικό μισθό και τα τέσσερα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας

την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, όπως ίσχυε πριν τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2019 προκειμένου να ενισχυθούν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις.

Αρκετοί βουλευτές της πράσινης παράταξης αναμένεται να δώσουν το παρών και στο συλλαλητήριο.

