Πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ- Λ. Ζερβός : «Ουδέποτε ανακόψαμε ελέγχους, τηρήσαμε τα νόμιμα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην κατηγορηματική άρνηση οποιασδήποτε παρανομίας ή πολιτικής παρέμβασης προέβη κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην αντιπροέδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρης Ζερβός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν εμπόδισε ποτέ τη διενέργεια ελέγχων. «Δεν υπήρξε ποτέ καμία παρέμβαση ούτε από τον κ. Αυγενάκη ούτε από τον κ. Τσιάρα. Κατηγορηματική είναι η απάντησή μου, δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο», ανέφερε, απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος τον ρώτησε εάν υπήρξαν πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ. «Δε γνωρίζω να έχει γίνει κάτι παράνομο στον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο ήμουν στον Οργανισμό», ανέφερε σε άλλο σημείο ο ίδιος.

Μάλιστα ο κ. Ζερβός αρνήθηκε πως εμπόδισε τη διενέργεια ελέγχου στα Ζωνιανά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν μπορούσε ούτε να επισπεύσει ούτε να καθυστερήσει τον έλεγχο. «Ουδέποτε διεκόπη ο έλεγχος, ο έλεγχος έγινε επί ημερών μας και υπήρξαν και ευρήματα. Ο έλεγχος στα Ζωνιανά έγινε. Τηρήσαμε τα νόμιμα. Ουδέποτε ανακόψαμε, ούτε επισπεύσαμε», δήλωσε ο ίδιος.

Το θερμόμετρο πάντως στην αίθουσα 223 ανέβηκε, όταν ο μάρτυρας επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής για συνομιλίες που φέρεται να είχε με αγρότες για διευθετήσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. «Κάνω χρήση του δικαιώματός μου περί σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης στο κομμάτι των διαλόγων. Ενδεχομένως θα κληθώ από το φυσικό δικαστή να καταθέσω. Για τους διαλόγους έχω δει μόνο αποσπάσματα, δεν έχω τη δικογραφία», υποστήριξε ο μάρτυρας, με την αντιπολίτευση να ζητά τη διακοπή της συνεδρίασης προκειμένου να του χορηγηθούν οι συνομιλίες και να επανέλθουν.

Για «σόου χωρίς ουσία» που επιχειρείται από την αντιπολίτευση η οποία βρίσκεται σε δύσκολη θέση λόγω της πρωινής κατάθεσης Καπρέλη, έκανε λόγο ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τη συνεδρίαση να συνεχίζεται κανονικά.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Η ένοχη σιωπή του κ. Ζερβού»

Για «πρωτοφανές περιστατικό» στην εξεταστική επιτροπή έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, «με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζέρβο να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπή». «Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία», υπογραμμίζεται.

«Εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να καλύψει τον εαυτό του και τους «γαλάζιους» εμπλεκόμενους στο οργανωμένο κύκλωμα διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παριστάνει ξανά τον μάρτυρα μόνο όταν ερωτάται από βουλευτές του κόμματός του, της ΝΔ.

«Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που στις συνομιλίες θυμίζει άνθρωπο του περιθωρίου, εμφανίστηκε σήμερα με το κοστούμι του τεχνοκράτη και του «νέου ανθρώπου» που κλήθηκε από το επιτελικό κράτος να συμβάλει δήθεν στον εκσυγχρονισμό του δημοσίου. Με άλλα λόγια στο… στήσιμο του ρουσφετολογικού μηχανισμού της ΝΔ στην Κρήτη», υποστηρίζουν πηγές τις Κουμουνδούρου.

