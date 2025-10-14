«Σιγή-ιχθύος»-Πάουελ-(fed)-για-τα-επιτόκια

επικεφαλής της Fed παρουσίασε μια διατριβή σχετικά με την κατάσταση της Fed με την «ποσοτική σύσφιξη (quantitative tightening – QT)» ή την προσπάθεια μείωσης των ομολόγων (άνω των 6 τρισ. δολαρίων) που κατέχει στον ισολογισμό της.

Στο ευρύτερο ζήτημα των επιτοκίων, ο Πάουελ γενικά επέμεινε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανησυχούν ότι η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται και στρεβλώνει την ισορροπία των κινδύνων μεταξύ απασχόλησης και πληθωρισμού. «Ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε χαμηλό μέχρι τον Αύγουστο, η άνοδος της απασχόλησης έχει επιβραδυνθεί απότομα, πιθανώς εν μέρει λόγω της χαμηλότερης μετανάστευσης και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», τόνισε.

«Σε αυτήν την λιγότερο δυναμική και κάπως πιο ήπια αγορά εργασίας, οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση φαίνεται να έχουν αυξηθεί. Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κίνδυνο για την νομισματική πολιτική καθώς πλοηγούμαστε στην διττή αποστολή των στόχων μας για επίτευξη μέγιστης απασχόλησης και σταθερότητα των τιμών στον στόχο του 2%», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η FOMC αντέδρασε τον Σεπτέμβριο στην ασφυκτική κατάσταση για την αμερικανική οικονομία που βλέπει αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω δασμών με μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από εννέα «παύσεις». Ενώ οι αγορές αναμένουν έντονα δύο ακόμη περικοπές φέτος, και αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν πρόσφατα υποστηρίξει αυτή την άποψη, ο Πάουελ δεν δεσμεύτηκε.