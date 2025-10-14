Στα-«κόκκινα»-οι-ευρωαγορές-ενόψει-της-νέας-έκθεσης-του-ΔΝΤ-για-τις-παγκόσμιες-οικονομικές-προοπτικές

Σε αρνητικό έδαφος ανοίγουν οι ευρωαγορές το πρωί της Τρίτης (14/10), αντιστρέφοντας σε μεγάλο βαθμό το θετικό κλίμα της αρχής της εβδομάδας, εξαιτίας των ανησυχιών για μια νέα εμπορική διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει πτώση 0,79% και διαμορφώνεται στις 562,14 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 1,05% στις 24.118,06 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,36% στις 9.409,85 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται πτωτικά κατά 0,86% και διαμορφώνεται στις 7.865,92 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB διολισθαίνει κατά 1,27% και διαμορφώνεται στις 41.377,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX πέφτει κατά 0,32% στις 15.488,67 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί κατά 0,20% και διαμορφώνεται στις 8.209,61 μονάδες.

Οι αγορές παραμένουν σε αγωνία μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Κίνα για μια νέα σειρά αυξήσεων των δασμών, προκειμένου να «αντισταθμίσει οικονομικά» τους πρόσφατους περιορισμούς στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών που επέβαλε η Κίνα.

Μετά από μια πρόσφατη άνοδο λόγω των ελπίδων για τόνωση της οικονομίας, η ανάκαμψη της κινεζικής χρηματιστηριακής αγοράς δείχνει σημάδια πίεσης, καθώς οι ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την αισιοδοξία των επενδυτών.

Στον εταιρικό τομέα, ο πετρελαϊκός όμιλος BP ενημέρωσε τις προβλέψεις του, πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, η οποία αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου. Η εταιρεία εκτίμησε ότι θα υπάρξουν «στοιχεία προσαρμογής μετά από φόρους που σχετίζονται με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων» ύψους έως 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο.

Αλλού, η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,4% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και του ευρώ το πρωί της Τρίτης, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,8% κατά το τρίμηνο έως τον Αύγουστο, ελαφρώς πάνω από το 4,7% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο Jack Kennedy, ανώτερος οικονομολόγος της Indeed, ανέφερε ότι η αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου φαίνεται να έχει κολλήσει σε αδιέξοδο. «Εμφανίζεται ένα μοτίβο στο οποίο η ζήτηση για προσλήψεις παραμένει αδύναμη, αλλά οι απώλειες θέσεων εργασίας είναι περιορισμένες – ένα δύσκολο περιβάλλον για όσους είναι άνεργοι και για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας – ενώ όσοι έχουν δουλειά είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στη θέση τους», ανέφερε και πρόσθεσε: «Ενώ οι πιέσεις στους μισθούς συνεχίζουν να μειώνονται σταδιακά, η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η επόμενη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας φαίνεται να έχει αποκλειστεί μέχρι το 2026».

Οι επενδυτές αναμένουν, επίσης, νέα από τις ετήσιες συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον. Το ΔΝΤ αναμένεται να δημοσιεύσει σήμερα την τελευταία του έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.

Οι συναντήσεις συγκεντρώνουν κεντρικούς τραπεζίτες, υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης, εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, για να συζητήσουν θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η παγκόσμια οικονομία, η εξάλειψη της φτώχειας και η οικονομική ανάπτυξη.