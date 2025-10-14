Στο-6%-οι-πωλήσεις-των-κινεζικών-αυτοκινήτων-έως-το-2028-στην-Ευρώπη,-σύμφωνα-με-πρόσφατη-έκθεση

Οι κινεζικές εταιρείες μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά πριν περίπου δύο χρόνια και κατάφεραν, εφαρμόζοντας στρατηγικές και πλάνα, να κατακτήσουν σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών πωλήσεων. Οι παραδοσιακοί όμιλοι, από την πλευρά τους, αναπροσαρμόζουν συνεχώς τις στρατηγικές τους με στόχο να διατηρήσουν τον όγκο πωλήσεων των προηγούμενων ετών.

Οι κινεζικές μάρκες προβλέπεται να φτάσουν στο 6% των συνολικών πωλήσεων μέχρι το 2028, δηλαδή περίπου 860.000 μονάδες ετησίως, σύμφωνα με έκθεση της Jefferies. Οι όμιλοι BYD και Chery προχωρούν ένα βήμα μπροστά, κατασκευάζοντας εργοστάσια στην Ευρώπη: η BYD με Ουγγαρία και Τουρκία στοχεύει σε 340.000 αυτοκίνητα τον χρόνο, ενώ η Chery μέσω του πρώην εργοστασίου της Nissan στη Βαρκελώνη προβλέπεται να παράγει 209.000 μονάδες ετησίως. Την ίδια πολιτική ακολουθούν και η Leapmotor, η MG και η Geely, με σχέδια επέκτασης στην Ευρώπη.

Μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής και προκλήσεις για τους παραδοσιακούς ομίλους

Ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά περίπου 4 εκατομμύρια μονάδες από το 2017, σημειώνοντας πτώση 23%. Παρά την τρέχουσα ικανοποιητική λειτουργία των ευρωπαϊκών εργοστασίων, προβλέπεται μελλοντική μικρή μείωση στην παραγωγή.

Στην επόμενη πενταετία, η Renault αναμένεται να φτάσει 90% ρυθμό παραγωγής, ενώ σε επταετία προβλέπεται στο 76%. Η Volkswagen θα λειτουργεί στο 89% τα επόμενα 5 χρόνια και στο 82% σε 7 χρόνια, ενώ η Hyundai παραμένει σταθερή στο 88%. Αντίθετα, η BMW αναμένεται να μειώσει τη λειτουργία από 88% σε 85% μέσα στην επταετία.

Δυσκολίες για Stellantis, Nissan και Ford

Ο όμιλος Stellantis θα δει τον ρυθμό παραγωγής να πέφτει από 78% σε 66% μέσα σε επτά χρόνια, η Nissan από 77% σε 65% και η Ford από 72% σε 58%, σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ 2018 και 2025, τρία μεγάλα εργοστάσια στην Ευρώπη έκλεισαν ή μετέβαλαν ριζικά τον ρόλο τους: το εργοστάσιο της Stellantis στο Luton (Αγγλία), η μονάδα της Renault στο Flins (Γαλλία) και το εργοστάσιο της Audi στις Βρυξέλλες, όπου είχε ξεκινήσει η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Επενδύσεις και στρατηγικές των κινεζικών μαρκών

Οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να επενδύουν στην Ευρώπη, δημιουργώντας τοπικές μονάδες με στόχο τη μείωση κόστους μεταφοράς, δασμών και τη διασφάλιση ταχύτερης παράδοσης.

Οι παραδοσιακές εταιρείες προσπαθούν να εξισορροπήσουν το κόστος και την απόδοση, ενώ εκείνες που θα αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες υποδομές με προσιτά πλάνα για το καταναλωτικό κοινό, θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των μελλοντικών τους στόχων στην ευρωπαϊκή αγορά.

- – ΜΠΕ