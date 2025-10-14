Το-δικαίωμα-της-σιωπής-επικαλέστηκε-ο-πρώην-αντιπρόεδρος-του-ΟΠΕΚΕΠΕ-Λευτέρης-Ζερβός-στην-Εξεταστική

Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρης Ζερβός (2023-2024) αποφεύγοντας να δώσει απαντήσεις για το περιεχόμενο των διαλόγων που περιλαμβάνει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον μηχανισμό καταβολής αγροτικών ενισχύσεων.

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως έχει την ιδιότητα του υπόπτου καθώς το κινητό του τηλέφωνο παρακολουθούταν από την ΕΛΑΣ στο πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων και επέλεξε να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που δίνει ο Ποινικός Κώδικας σε υπόπτους και κατηγορούμενους.

«Επικαλούμαι το δικαίωμα της σιωπής. Διενεργείται έρευνα και έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού μου απορρήτου. Είμαι εδω να απαντήσω σε οτιδήποτε. Αλλά δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι που δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τους διαλόγους αν είναι έτσι ή αποσπασματικοί. Επικαλούμαι το δικαίωμα μου περί σιωπής και μη αυτοενεχοποίησης ως προς το κομμάτι των διαλόγων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζερβός. Νωρίτερα η κυρία Μιλένα Αποστολάκη (ΠΑΣΟΚ) τον είχε καλέσει να δώσει εξηγήσεις για δικούς του διαλόγους με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και κτηνοτρόφους Πρόκειται για διαλόγους που βρίσκονται στην δικογραφία και το περιεχόμενο τους δημιουργεί ισχυρά ερωτήματα για τον τρόπο διενέργειας των ελέγχων.

Η στάση του μάρτυρα προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή

Το ΠΑΣΟΚ μιλά για “πρωτοφανές περιστατικό” σημειώνοντας πως ο κ. Ζερβός «επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπή. Επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας άλλωστε δεν έκρυψε στην στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του».

«Ο κ. Ζερβός δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται». Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκη» συνεχίζουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ για να προσθέσουν «Ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν. Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο «είχε σβήσει» από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους». «Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία» καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Β. Κόκκαλης: Εξευτελισμός της διαδικασίας

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης κατήγγειλε το προεδρείο της εξεταστικής γιατί όπως είπε “επέτρεψε τον εξευτελισμό της διαδικασίας και την παραβίαση του νόμου. Δεν είναι δυνατόν αλα καρτ δικαιώματα της σιωπής. Τα πρώτα 10 λεπτά να απαντάει ο μάρτυρας και τα επόμενα 10 λεπτά να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής κι ότι δεν θυμάται τις συνομιλίες. Προτείναμε την αναβολή εξέτασης του μάρτυρα, προκειμένου να τού γνωστοποιηθούν οι συνομιλίες. Δυστυχώς, όμως, και σε αυτό το αίτημα δεν απάντησε το προεδρείο”

Πηγές ΝΔ: Επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικό σόου από την αντιπολίτευση

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζοντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης αναφέρουν πως “Για άλλη μια φορά η αντιπολίτευση απέδειξε ότι το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η δημιουργία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μέσα από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μικροκομματικά σώου.

Σήμερα επιτέθηκε στο προεδρείο και προσωπικά στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Νικολακόπουλο ο οποίος τήρησε τον κανονισμό και δεν επέτρεψε να μετατραπεί η συνεδρίαση σε σίριαλ όπως επιθυμεί η αντιπολίτευση.

Ο ισχυρισμός περί αναβολής της εξέτασης του μάρτυρα κ. Ζερβού είναι νομικά απολύτως αβάσιμος και πέφτει στο κενό”. Παράλληλα, ο εισηγητής της πλειοψηφίας Μακάριος Λαζαρίδης σχολίασε «Η υποκρισία των κομμάτων της αντιπολίτευσης ξεπέρασε σήμερα κάθε προηγούμενο. Καταγγέλλουν τον μάρτυρα, τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Ζερβό, ότι δεν απαντάει στα ερωτήματα τους. Όταν, ήδη, έχει συμπληρώσει πάνω από τρεις ώρες κατάθεσης, και έχει απαντήσει στα ερωτήματα όλων των εισηγητών και βεβαίως και της κυρίας Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Κόκκαλη από το ΣΥΡΙΖΑ».

