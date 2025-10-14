Τρέχουν να προλάβουν τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ: Γιατί είδε Βενιζέλο-Παπανδρέου ο Ανδρουλάκης – Πώς κινούνται τα κορυφαία στελέχη

Ημέρα «έντασης» είναι η σημερινή για τη Χαριλάου Τρικούπη καθώς αναμένεται η συγκρότηση και η ανακοίνωση των ομάδων προετοιμασίας του Συνεδρίου, στον απόηχο και των ανοιγμάτων της ηγεσίας προς τους δύο πρώην προέδρους, Γιώργο Παπανδρέου και Ευάγγελο Βενιζέλο και προς άλλα κορυφαία και έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Το νέο σκηνικό με την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τα γκάλοπ που αποτυπώνουν τις δυναμικές των κομμάτων μετά από τη ΔΕΘ, «δείχνουν» στη Χαριλάου Τρικούπη την ανάγκη επιτάχυνσης των ρυθμών για το δύσκολο δημοσκοπικό «άλμα», το οποίο αν δεν συμβεί σε άμεσο χρόνο – όπως εκτιμούν στελέχη του- θα του στερήσει τη δυνατότητα της ισχυρής επανεκκίνησης προς τις εκλογές.

Κορυφαία στελέχη πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να κάνει δημοσκοπική «επέλαση» στο χώρο της κεντροαριστεράς, ωστόσο προβληματίζονται για το φινάλε της μάχης με στόχο το ΠΑΣΟΚ να ξεχωρίσει ως ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Ένα χρόνο μετά από τις εσωκομματικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ παραμένει πίσω και σε διψήφια απόσταση από την κυβερνητική παράταξη, ενώ έχει πλέον να αντιμετωπίσει το ανακάτεμα της τράπουλας από το πολύ πιθανό ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα.

Το ζήτημα των συνεργασιών –παρά την απόφαση για αυτόνομη πορεία- εξακολουθεί, δε, να αποτελεί αντικείμενο ευρύτατων συζητήσεων στο εσωτερικό. Μπροστά στην «ακούνητη βελόνα» που διέκρινε ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας επανέρχεται τονίζοντας ότι πιστεύει «στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις- στη βουλή και στην κοινωνία» και εξηγώντας ότι είναι κατά οποιασδήποτε συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα.

Περίπου στο ίδιο κλίμα, σε αυτό της μόχλευσης των συνεργασιών, είναι και η «Ανανεωτική Αριστερά» που συνεδρίασε το Σάββατο και κατέληξε στο ότι: «Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις, με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση, για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Η γραμμή της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δε σημαίνει απόρριψη των πολιτικών συμμαχιών, όπου αυτό είναι εφικτό και από τα κάτω, αλλά και από τα πάνω». Στο μικροσκόπιο του ΠΑΣΟΚ μπαίνει αναπόδραστα η κινητικότητα που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά, όπου ονόματα βουλευτών ακούγονται ως πιθανά στηρίγματα του εγχειρήματος Τσίπρα.

Οι πιεστικοί χρόνοι και η «ακούνητη βελόνα» έφερε δε χθες τον Νίκο Ανδρουλάκη μπροστά στην απόφαση να καλέσει σε τετ-α-τετ μετά από καιρό τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου – με τον κ. Βενιζέλο, όπως σημειώνουν και συνεργάτες του πρώην προέδρου, τα λένε πολύ συχνά. Με τον κ. Παπανδρέου τα είπαν στη βουλή, με τον κ. Βενιζέλο στο γραφείο του στη Μέρλιν.

Στο τραπέζι των διαδοχικών συζητήσεων – με φόντο την προ ημερησίας στη βουλή την προσεχή Πέμπτη- ήταν τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στην κρίσιμη συγκυρία. Στο τετ-α-τετ με τον πρώην πρωθυπουργό που έχει διατελέσει –όπως και ο κ. Βενιζέλος- υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε και ο αρμόδιος Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος προκειμένου να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων τόσο για τις εξελίξεις στη γύρω περιοχή, όσο και για τα ζητήματα που συνδέονται με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μετά και από την «επανεμφάνιση» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άνοιξε ένα κύκλο συναντήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως με την Άννα Διαμαντοπούλου και τους κ.κ. Κώστα Λαλιώτη, Κώστα Σκανδαλίδη, Μιχάλη Καρχιμάκη και Νίκο Σαλαγιάννη.

Σήμερα, εκτός απροόπτου, θα αρχίσουν να ανακοινώνουν τα «βήματα» του ΠΑΣΟΚ προς το Συνέδριο, όπως είναι η συγκρότηση της βασικής ομάδας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου, της Επιτροπής Διεύρυνσης και άλλων Επιτροπών με σημαντικούς ρόλους για τις διαδοχικές μάχες.

Για την Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (την ΚΟΕΣ) ακούγεται ότι θα αξιοποιηθούν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία, δηλαδή οι κ.κ. Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης και οι κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου, οι δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, Παύλος Χρηστίδης και Δημήτρης Μάντζος, οι δύο Γραμματείς, Ανδρέας Σπυρόπουλος και Γιάννης Βαρδακαστάνης (της Κεντρικής Επιτροπής και της ΚΟΕΣ αντίστοιχα), ο Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Δημήτρης Μπιάνκης, ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, η βουλευτής Ράνια Θρασκιά και Μιλένα Αποστολάκη, ο ευρωβουλευτής, Γιάννης Μανιάτης, οι πρώην υπουργοί, Κώστας Σκανδαλίδης και Σταύρος Μπένος και άλλα στελέχη. Ο Ηρακλής Δρούλιας έχει την ευθύνη του Οργανωτικού Τομέα, ο Λευτέρης Καρχιμάκης θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Προγράμματος που θα συγκροτήσει το πακέτο Θέσεων προς το Συνέδριο, στην Επικοινωνία υπάρχει εισήγηση να αποκτήσει κεντρικό ρόλο ο Δημήτρης Κατσικάρης και επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης παραμένει ο πρώην βουλευτής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Το ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης ενδέχεται να αναλάβει επικεφαλής στην Επιτροπή Διεύρυνσης, στην ομάδα που μαζί με αυτή της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, θα αναλάβουν τα αμφίπλευρα ανοίγματα προς τις κάλπες.