Φαραντούρης:-Η-Ελλάδα-να-διεκδικήσει-ισχυρό-ρόλο-στη-Μ.-Ανατολή-για-τα-συμφέροντά-μας

Τη θέση ότι η Ελλάδα «οφείλει να διεκδικήσει καθαρά και αποφασιστικά ισχυρό ρόλο στη Μέση Ανατολή για τα συμφέροντά της και τους ορθόδοξους πληθυσμούς», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ News ο ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης.

«Η Ελλάδα πρέπει να πει δυνατά “είμαι εδώ” για την ειρήνη, την ανοικοδόμηση και την προστασία των χριστιανών ορθοδόξων και όλων των ανθρώπων στη Γάζα και την ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Ν. Φαραντούρης εν όψει της σημερινής ιστορικής συνάντησης στην Αίγυπτο για την ειρήνη παρουσία του Προέδρου Τραμπ.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος και εύχομαι να μακροημερεύσει η ειρήνη. Η Ελλάδα οφείλει να βγει επιτέλους μπροστά. Έχουμε τους ισχυρότερους – μακραίωνους και υπερχιλιετείς – ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς με την περιοχή και τα εμπλεκόμενα μέρη, τόσο τον ισραηλινό όσο και τον παλαιστινακό λαό, από οποιαδήποτε άλλη χώρα και από οποιοδήποτε άλλο έθνος στον κόσμο. Και ασφαλώς, έχουμε τους ορθόδοξους χριστιανούς και το ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Μπορούμε και δικαιούμαστε να συμβάλουμε ενεργά στην ειρήνη και τη σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξουδετέρωση της «στρατηγικής περικύκλωσής» μας απ’ την Τουρκία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν θα παραστεί σήμερα στην Αίγυπτο «αναβαθμισμένος και με δημόσια εύσημα απ’ τον Πρόεδρο Τραμπ» που του πιστώνει ότι έβαλε πλάτη στην επίτευξη ειρήνης, είπε ο Έλληνας ευρωβουλευτής. «Ένας και μόνος τρόπος υπάρχει για την εξουδετέρωση του νεοθωμανισμού και της “στρατηγικής περικύκλωσης” της Ελλάδας απ’ την Τουρκία που απλώνεται από την Παλαιστίνη μέχρι τη Βόρεια Αφρική και τη Λιβύη: Η στιβαρή παρουσία της Ελλάδος παντού όπου έχει συμφέροντα, ορθόδοξους πληθυσμούς, ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία και ιερά, όπως η Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά κ.ο.κ. Απ’ τη Συρία μέχρι την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη»

Η ακινησία βλάπτει

«Στις διεθνείς σχέσεις και τη γεωπολιτική, απέναντι σε φίλους και εχθρούς, συμμάχους και αντιπάλους, η ακινησία βλάπτει», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και καθηγητής πανεπιστημίου. «Αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι, πρέπει να είμαστε ενεργητικοί και διεκδικητικοί για τα εθνικά μας συμφέροντα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έλεγε «οι συνομιλητές μου δεν καταλαβαίνουν παρά μόνο όταν τους μιλάω για «τα συμφέροντα» της πατρίδας μου. Κι εμείς έχουμε συμφέροντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όταν δεν τα υπερασπιζόμαστε, αδυνατίζουμε, τόσο απέναντι σε αντιπάλους όσο και σε συμμάχους».

Συνεχίζοντας, ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στην ηλεκτρική διασύνδεση (καλώδιο) Ελλάδας-Κύπρου και πριν τρία χρόνια στον αγωγό φυσικού αερίου East Med. «Η εγκατάλειψη τέτοιων έργων στέλνει λάθος μήνυμα. Δείχνει ότι δεν είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Η υπαναχώρηση, η ακινησία και ο αναχωρητισμός ποτέ δεν ωφέλησαν στις διεθνείς σχέσεις», κατέληξε ο ευρωβουλευτής.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις:

#Γαζα Η Ελλάδα οφείλει να διεκδικήσει καθαρά & αποφασιστικά ισχυρό ρόλο στη Μ. Ανατολή για τα #ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ της: τους ορθόδοξους πληθυσμούς, τα ελληνορθόδοξα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αλεξανδρείας & Αντιοχείας, την Μονή #Σινά κλπ. Να «σηκώσει το χέρι» σήμερα και να απαιτήσει ρόλο. pic.twitter.com/tddSuCBzCQ — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 13, 2025

Ειδήσεις σήμερα:

Αποθεώθηκε ο Τραμπ στην Κνέσετ: «Ο οδυνηρός εφιάλτης έχει τελειώσει, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους στη Μέση Ανατολή» είπε στην ιστορική ομιλία του

Ο έρωτας του Αλ Πατσίνο με την Νταϊάν Κίτον: Θα μετανιώνει για πάντα που δεν την παντρεύτηκε, λέει φίλος του

Ποιος είναι ο Άρι Σπιτζ, ο Αμερικανοϊσραηλινός στρατιώτης που αποθέωσε ο Νετανιάχου στην Κνέσετ μπροστά στον Τραμπ