Φαραντούρης στο συνέδριο του Economist: Βιώσιμος πλανήτης μόνο με βιώσιμη κοινωνία & οικονομία

Τη θέση ότι «βιώσιμος πλανήτης είναι εφικτός μόνο με βιώσιμη κοινωνία και οικονομία» υποστήριξε ο ευρωβουλευτής και μέλος των Επιτροπών Περιβάλλοντος, Προϋπολογισμού και Ασφάλειας & Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νικόλας Φαραντούρης από το βήμα του 9ου Συνεδρίoυ του Εconomist για τη Βιωσιμότητα.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Έκθεσής του που υιοθετήθηκε απ’ την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποτέλεσε την επίσημη θέση στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιωσιμότητας τον Ιούλιο στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

O Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, τον Ιούλιο του 2025

«Η βιωσιμότητα δεν είναι ένα θεωρητικό κατασκεύασμα και δεν αφορά μόνο το κλίμα. Δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμο πλανήτη χωρίς βιώσιμη κοινωνία και οικονομία. Αυτή είναι η φιλοσοφία της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιωσιμότητας που είχα την τιμή να συντάξω και να παρουσιάσω εκπροσωπώντας 500 εκ. ευρωπίους πολίτες και 27 κράτη μέλη τον Ιούλιο στον ΟΗΕ», σημείωσε ο κ. Φαραντούρης, τονίζοντας ότι «η Ευρώπη οφείλει να ηγηθεί, με τόλμη και σταθερότητα, της παγκόσμιας προσπάθειας για τη βιωσιμότητα».

«Όποιος πληρώνει το λογαριασμό έχει τον πρώτο λόγο στο μενού»

«Μετά την αναδίπλωση των ΗΠΑ, οι ΕΕ μαζί με τα 27 κράτη μέλη της είναι οι μεγαλύτεροι χρηματοδότες του ΟΗΕ και κατά συνέπεια των δράσεων και των στόχων του όπως οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιωσιμότητας. Καί όποιος πληρώνει το λογαριασμό έχει και τον πρώτο λόγο στο μενού, δηλαδή στις προτεραιότητες και τη χρηματοδότησή τους», είπε χαρακτηριστικά ο Ν. Φαραντούρης.

Βιωσιμότητα, ασφάλεια και ειρήνη

«Η βιωσιμότητα ταυτίζεται με την ειρήνη και αποτελεί κλειδί για την αντιμετώπιση κρίσεων, ανισοτήτων αλλά και των μεταναστευτικών ροών που πυροδοτούνται όχι μόνο απ’ τη φτώχεια και τον πόλεμο αλλά και απ’ τη ξηρασία, τη λειψυδρία, τις θεομηνείες και την αλλαγή του κλίματος».

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι του στην Αφρική: «Είδα από κοντά πως πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκεί οφείλονται στην κλιματική κρίση. Η βιωσιμότητα είναι ο μόνος δρόμος για έναν πιο δίκαιο και ασφαλή κόσμο».

Βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα



Απευθυνόμενος προς τις επιχειρήσεις, ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ότι «η βιωσιμότητα δεν είναι ασύμβατη με την ανταγωνιστικότητα. Είναι η νέα προϋπόθεση για επιτυχία». Ο ευρωβουλευτής έφερε ως παράδειγμα πετυχημένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Αμερική που αύξησαν την απόδοση και το μερίδιο αγοράς τους όταν άρχισαν να εφαρμόζουν μεθόδους βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξης».