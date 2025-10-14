Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη – Διαμορφώθηκε μια συνωμοσία που πέρασε στον κόσμο και αποδείχτηκε ψέμα

Για τη δίκη σχετικά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, μίλησε μεταξύ άλλων, στo ΕΡΤnews , ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι «είναι πιθανό η ημερομηνία έναρξης της δίκης να ανακοινωθεί αυτήν την εβδομάδα από την ίδια τη Δικαιοσύνη».

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε με βάσει τα κατηγορητήρια τα οποία έχουν συνταχθεί, ο εισαγγελέας Εφετών να ανακοινώσει την ημερομηνία» με τον ίδιο να τονίζει «σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία».

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι «μόλις ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως. Είναι ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι οι πραγματογνώμονες και όλες οι εκθέσεις. Άρα, κανείς δεν έχει το περιθώριο να μπορεί να κρύψει κάτι».

«Δημιουργήθηκε μια συνωμοσία η οποία πέρασε στον κόσμο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε δριμεία κριτική απέναντι στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι «δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη. Όσο είναι στη μυστικότητα της ανάκρισης, τόσο υπάρχει έδαφος για συνωμοσίες, όπως όλες αυτές που ζήσαμε αυτά τα δυόμισι χρόνια και οδήγησαν τον ελληνικό λαό στους δρόμους. Διαμορφώθηκε λοιπόν μια συνωμοσία η οποία πέρασε στον κόσμο και αποδείχτηκε ότι ήταν ένα ψέμα».

Σχετικά με την πυρόσφαιρα, σχολίασε ότι «έχει αποδειχθεί από που προέκυψε. Σε καμία περίπτωση δεν οφειλόταν σε παράνομο υλικό, επομένως δεν υπήρχε κανένα θέμα συγκάλυψης (…) Το πόρισμα του ΕΜΠ του κ. Καρώνη απέδειξε ότι πέραν πάσης επιστημονικής αμφισβητήσεως από που προέκυψε η πυρόσφαιρα».

