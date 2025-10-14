Φορολογικές-δηλώσεις-προκάτ-το-2026:-Τα-κίνητρα-και-τα-πρόστιμα

Ταχύτατες και κατά μεγάλο ποσοστό αυτοματοποιημένες διαδικασίες εκκαθάρισης θα ισχύσουν και το 2026 κατά την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αρχίσει από τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους την προετοιμασία για την έγκαιρη υλοποίηση του χρονοδιαγράμματος υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2025.

Όπως προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το τρέχον έτος, το αργότερο έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στη σύνταξη και υποβολή σχεδίου στο Γραφείο του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή για την επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και κανονιστικών αποφάσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025 να εξελιχθεί ομαλά για φορολογούμενους και λογιστές, όπως έγινε φέτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ θα επιδιώξει ένας ακόμη πιο μεγάλος αριθμός δηλώσεων, που θα υπερβαίνει τα 2.000.000 ή το 30% του συνόλου, να έχει κατατεθεί και εκκαθαριστεί έως τα μέσα Απριλίου του 2026, προκειμένου όσο το δυνατόν περισσότεροι φορολογούμενοι με χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα να κερδίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% που παρέχεται σε όσους υποβάλουν τις δηλώσεις τους έως 30 Απριλίου, εφόσον πληρώσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου. Παράλληλος στόχος είναι το 2026 το Δημόσιο να εισπράξει νωρίτερα ακόμη περισσότερα έσοδα από την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος κατέστη δυνατό να υποβληθούν και να εκκαθαριστούν μέχρι τις 25 Απριλίου περίπου 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα από μισθούς ή και συντάξεις. Οι δηλώσεις αυτές είχαν προσυμπληρωθεί πλήρως, είχαν προεκκαθαριστεί και ήταν διαθέσιμες για άμεση υποβολή από τις 15 Μαρτίου, που άρχισε να λειτουργεί η σχετική πλατφόρμα στο TAXISnet, με προθεσμία αυτόματης υποβολής από την ίδια την ΑΑΔΕ έως τις 25 Απριλίου 2025.

Επέκταση αυτοματοποίησης

Για το 2026, ο αριθμός των πλήρως προσυμπληρωμένων και προεκκαθαρισμένων (προκάτ) δηλώσεων προγραμματίζεται να αυξηθεί τουλάχιστον στα 2.000.000, καθώς επιδιώκεται να συμπεριληφθούν στους φορολογούμενους που θα παραλάβουν προσυμπληρωμένες, προεκκαθαρισμένες και έτοιμες για υποβολή δηλώσεις και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ενοίκια ή άλλες κατηγορίες εισοδημάτων από ακίνητα. Για τους φορολογούμενους αυτούς θα επιδιωχθεί η πλήρης προσυμπλήρωση του συνοδευτικού εντύπου Ε2 και του βασικού εντύπου Ε1 με επικαιροποιημένα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτούν φέτος από ακίνητα. Τα στοιχεία αυτά θα αντληθούν από τα δεδομένα των πληροφοριακών δηλώσεων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στο σύστημα TAXISnet από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Κίνητρα και πρόστιμα

Πέραν αυτής της σημαντικής αλλαγής, το 2026, όπως και φέτος, θα ισχύσουν κλιμακωτές εκπτώσεις από 2% έως 4% στον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος ανάλογα με το πόσο νωρίς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση και εφόσον πραγματοποιείται εφάπαξ εξόφληση του φόρου, σταθερές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος χωρίς παρατάσεις, καθώς επίσης και επιβολή τσουχτερών προστίμων, 2.500 ευρώ τουλάχιστον, για τους υπευθύνους των φορέων του Δημοσίου και των δημοσίων υπηρεσιών που θα καθυστερήσουν την υποβολή των στοιχείων με τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Με πρόστιμο κινδυνεύει ακόμη και ο διοικητής της ΑΑΔΕ αν δεν ανοίξει εγκαίρως, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου, την εφαρμογή για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τέλος, προβλέπονται υπέρογκα πρόστιμα και για τις ιδιωτικές εταιρείες που θα καθυστερήσουν να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ δεδομένα αναγκαία για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Αναλυτικά, το επόμενο έτος θα ισχύσουν τα εξής όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής και εκκαθάρισης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων:

1) Αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση προσυμπληρωμένων δηλώσεων στις 15 Απριλίου.

Πάνω από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί, συνταξιούχοι και ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 30% του συνόλου των φορολογουμένων, θα δουν τις δηλώσεις τους να είναι έτοιμες για υποβολή ήδη από τον Μάρτιο και -εφόσον δεν παρέμβουν για να τις τροποποιήσουν- αυτές θα υποβληθούν αυτόματα και θα εκκαθαριστούν άμεσα από το σύστημα TAXISnet της ΑΑΔΕ στις 15 Απριλίου 2026. Δηλαδή, το 2026 περίπου το 30% των φορολογουμένων επιδιώκεται να έχουν λάβει τα εκκαθαριστικά των δηλώσεών τους λίγο μετά το Πάσχα, ώστε να προλάβουν να κερδίσουν τη μέγιστη έκπτωση του 4% που προβλέπεται για όσους υποβάλουν τις δηλώσεις τους την περίοδο από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, εφόσον στη συνέχεια πληρώσουν εφάπαξ τον οφειλόμενο φόρο μέχρι τέλος Ιουλίου.

2) Σταθερή, μη μεταβαλλόμενη και μη παρατεινόμενη, περίοδος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η περίοδος υποβολής των δηλώσεων θα ξεκινήσει και το 2026 στις 15 Μαρτίου και θα λήξει στις 15 Ιουλίου. Οι ημερομηνίες θα είναι κλειδωμένες και δεν θα υπάρχει περιθώριο να δοθεί καμία πολυήμερη παράταση.

3) Κλιμακωτή αύξηση της έκπτωσης επί του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος ανάλογα με το πόσο γρήγορα γίνεται η υποβολή της δήλωσης.

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέχρι τις 31 Ιουλίου προβλέπεται έκπτωση φόρου:

*** 4% αν η δήλωση υποβληθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Μαρτίου και 30 Απριλίου,

*** 3% αν η υποβολή της δήλωσης γίνει στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου έως 15 Ιουνίου,

*** 2% αν η δήλωση υποβληθεί στο χρονικό διάστημα από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

4) Τμηματική εξόφληση του φόρου εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι την 31η Ιουλίου 2026 και οι επόμενες επτά δόσεις μέχρι την τελευταία ημέρα καθενός από τους επόμενους επτά μήνες (Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2026, Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2027).

5) Αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των φορέων του Δημοσίου που υποχρεούνται να εκδίδουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τις βεβαιώσεις αποδοχών, για την ηλεκτρονική προσυμπλήρωση των δηλώσεων, με χρηματικές κυρώσεις – πρόστιμα για τους υπευθύνους των φορέων που παραβαίνουν τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Ειδικότερα:

*** Θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ το Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων για την προσυμπλήρωση και την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στο Μητρώο αυτό είναι εγγεγραμμένοι ήδη όλοι οι Οργανισμοί και οι υπηρεσίες του Δημοσίου που υποχρεούνται να αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ δεδομένα (βεβαιώσεις αποδοχών για όσους είναι μισθωτοί υπάλληλοι του Δημοσίου, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι του Δημοσίου με «μπλοκάκια» κ.λπ.) για τις ανάγκες προσυμπλήρωσης και υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Μέσω του Μητρώου αυτού θα διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ τα συγκεκριμένα δεδομένα από τους εγγεγραμμένους σ’ αυτό φορείς του Δημοσίου. Το Μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί την περίοδο από τις 15 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου 2026. Σε περιπτώσεις νέων φορέων που θα εγγράφονται εκπρόθεσμα στο Μητρώο θα επιβάλλονται πρόστιμα στους υπευθύνους τους, δηλαδή στους διοικητές ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους γενικούς διευθυντές κ.λπ.

*** Εντός της χρονικής περιόδου από 16/1/2026 έως 28/2/2026 θα πρέπει να γίνει η ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των βεβαιώσεων αποδοχών για τους μισθωτούς εργαζομένους του Δημοσίου, τους εργαζομένους του Δημοσίου με «μπλοκάκια» και τους συνταξιούχους φορολογούμενους, από τους φορείς του Δημοσίου (τους δημόσιους οργανισμούς, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) που καταβάλλουν τις αποδοχές. Στόχος είναι τα δεδομένα για τις φορολογητέες αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων και για τους παρακρατηθέντες φόρους εισοδήματος να προσυμπληρωθούν εγκαίρως στις φορολογικές τους δηλώσεις και η ΑΑΔΕ να είναι έτοιμη να θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων στις 15 Μαρτίου 2026 (σύμφωνα με το σταθερό χρονοδιάγραμμα που ήδη έχει καθιερωθεί από φέτος). Η εκπρόθεσμη ή ανακριβής υποβολή των βεβαιώσεων από τους οργανισμούς και τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου, τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία θα τιμωρείται με την επιβολή προστίμων στους υπευθύνους των φορέων, δηλαδή στους διοικητές ή τους διευθύνοντες συμβούλους ή τους γενικούς διευθυντές για τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, όπως ο ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ κ.λπ., στους υπηρεσιακούς γραμματείς για το Δημόσιο, στους γενικούς γραμματείς για τους δήμους και οριζόντια στους προϊσταμένους για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας των φορέων. Τα πρόστιμα, που θα επιβάλλονται στα ευθυνόμενα πρόσωπα, θα ξεκινούν από 2.500 ευρώ και θα προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 50 ευρώ για κάθε μία μέρα καθυστέρησης.

6) Κυρώσεις και για τον διοικητή της ΑΑΔΕ εφόσον η Αρχή αυτή δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την έγκαιρη έναρξη της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων.

Προβλέπεται η επιβολή προστίμου και στον διοικητή της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση που η Αρχή δεν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή της να θέσει εγκαίρως σε λειτουργία, στις 15 Μαρτίου του 2026, την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Τα πρόστιμα διαμορφώνονται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που θα ισχύσει και για τους λοιπούς υπευθύνους δημοσίων φορέων που δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους για έγκαιρη υποβολή στοιχείων.

7) Πρόστιμα έως 100.000 ευρώ και διαπόμπευση για όσες εταιρείες δεν στέλνουν εγκαίρως στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Προβλέπονται βαριά πρόστιμα από 20.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ, αλλά και διαπόμπευση με δημοσιοποίηση των στοιχείων τους, ως παραβατών, στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και άλλες εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που δεν θα διαβιβάσουν εμπρόθεσμα ή θα παραλείψουν να διαβιβάσουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία εισοδημάτων και δαπανών των φορολογουμένων για διασταύρωση με άλλα φορολογικά δεδομένα τους ή και για προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.