domino’s-pizza:-Ξεπέρασε-τις-προσδοκίες-για-τα-κέρδη-γ’-τριμήνου-χάρη-σε-προσφορές-και-νέα-προϊόντα

Ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη γ’ τριμήνου η Domino’s Pizza με ώθηση από τις προσφορές αλλά και τα νέα προϊόντα στο μενού της καθώς οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες τους λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας.

Ο επιμένων πληθωρισμός και οι αυξήσεις στις τιμές έχουν ωθήσει τους καταναλωτές να δίνουν προτεραιότητα στις τιμές όταν δειπνούν έξω ή όταν παραγγέλνουν στο σπίτι και να επιλέγουν μικρότερες συσκευασίες όταν πρόκειται για σνακ.

Οι πωλήσεις των καταστημάτων της μεγαλύτερης αλυσίδας πίτσας στον κόσμο στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,2% το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών για αύξηση 4%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι διεθνείς πωλήσεις των καταστημάτων που λειτουργούν πάνω από ένα χρόνο ενισχύθηκαν κατά 1,7%, κάτω από την εκτίμηση αύξηση 1,9%, καθώς η ζήτηση παρέμεινε ασταθής σε αγορές όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Το μικτό περιθώριο κέρδους των καταστημάτων στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επηρεασμένο από τις υψηλές τιμές των βασικών προϊόντων, όπως το τυρί και το χοιρινό κρέας.

Η Domino’s έχει προχωρήσει σε περισσότερες προσφορές στο πλαίσιο του προγράμματος επιβράβευσης, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από αλυσίδες γρήγορου φαγητού όπως η McDonald’s και η Burger King οι οποίες έχουν εισάγει μεγάλες εκπτώσεις για να προσελκύσουν πελάτες.