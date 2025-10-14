google:-mega-επένδυση-10-δισ.-δολαρίων-σε-ai-data-centers-στην-Ινδία

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση του τεχνολογικού κολοσσού στη χώρα. Το έργο θα είναι ισχύος 1 γιγαβάτ.

Στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη νότια Ινδία προχωρά η Google, ένα πρότζεκτ ύψους 10 δισ. δολαρίων, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση του τεχνολογικού κολοσσού στη χώρα.

Σύμφωνα με το CNBC, ανακοινώθηκε τη Δευτέρα ότι η Google και η κυβέρνηση της ινδικής πολιτείας Άντρα Πραντές θα υπογράψουν μνημόνιο για ένα έργο ισχύος 1 γιγαβάτ.

Η συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί την Τρίτη, έρχεται μετά από «ένα χρόνο έντονων συζητήσεων και αδιάκοπων προσπαθειών» και «είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ινδικής πολιτείας Άντρα Πραντές, Νάρα Λοκές σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Οι Economic Times της Ινδίας είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι η επένδυση θα πραγματοποιηθεί από την ινδική θυγατρική της Google, Raiden Infotech, η οποία σχεδιάζει να αναπτύξει τρεις πανεπιστημιουπόλεις στην πόλη Visakhapatnam.

Οι εταιρείες αυξάνουν τις επενδύσεις σε υποδομές για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες cloud, καθώς οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς.

Στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου τον Ιούλιο, η Google αύξησε τις προβλέψεις της για κεφαλαιουχικές δαπάνες το 2025 σε 85 δισ. δολάρια, από 75 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο, λόγω της «ισχυρής και αυξανόμενης ζήτησης για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Cloud».

Τον ίδιο μήνα, η Google ανακοίνωσε επίσης σχέδια για επένδυση 25 δισ. δολαρίων σε data centers και υποδομές AI τα επόμενα δύο χρόνια σε πολιτείες του μεγαλύτερου ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ.