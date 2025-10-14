imperial-brands-hellas:-Ποιους-στόχους-θέτει-έως-το-2030-και-πώς-κρίνει-τις-αυξήσεις-φόρων-στα-καπνικά-προϊόντα

Τα ορόσημα και τα επόμενα σχέδια της Imperial Brands Hellas, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα

Στη δεύτερη φάση του μετασχηματισμού της εισέρχεται η Imperial Brands Hellas, μία από τις κορυφαίες εταιρείες καπνικών προϊόντων στην Ελλάδα και μέλος του ομίλου της Imperial Brands, διεκδικώντας ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και χαράσσοντας τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

«Η προσπάθεια του μετασχηματισμού της εταιρείας ξεκίνησε το 2020 με στόχο να εξελιχθεί από μια παραδοσιακή καπνοβιομηχανία σε μια εταιρεία προϊόντων νικοτίνης. Πλέον, καθώς βρισκόμαστε στο 2025, αυτό το έχουμε πετύχει. Και αυτό γιατί πλέον τα προϊόντα νέας γενιάς αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 43% στα μεγέθη του 2024 από μηδενικά επίπεδα που ήταν το 2019», δήλωσε χθες στους εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Imperial Brands Hellas, Νίκος Νικηφορίδης.

Οι στόχοι για την πενταετία 2026-2030

Παράλληλα, όπως αποκάλυψε, πλέον η εταιρεία επικεντρώνεται στη δεύτερη φάση του μετασχηματισμού της, στοχεύοντας στην πενταετία 2025-2030 στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στα ηλεκτρονικά τσιγάρα με μερίδια υψηλότερα εκείνων που «τρέχει» το σύνολο της αγοράς, καθώς και στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων στον καταναλωτή σε ό,τι αφορά τα συμβατικά καπνικά προϊόντα.

«Στην πενταετία στοχεύουμε σε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης, αλλά και στη διατήρηση του ισχυρού μας momentum», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για την Imperial Brands Hellas, ειδικά το 2026 αποτελεί χρονιά ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ίδρυση της, 100 χρόνια από τη δημιουργία του Davidoff, αλλά και 125 χρόνια από την ίδρυση της Imperial Group.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, σήμερα στην ελληνική αγορά υπάρχουν περίπου τρία εκατομμύρια χρήστες νικοτίνης. Οι παραδοσιακοί καπνιστές αποτελούν το 75% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 25% αφορά στα εναλλακτικά προϊόντα καπνού, όπως ο θερμαινόμενος καπνός και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Οι φόροι στα καπνικά είδη

Κληθείς δε να σχολιάσει τις αυξήσει τιμών στα καπνικά είδη που φέρνει η νέα ευρωπαϊκή οδηγία φορολόγησης, ο κ. Νικηφορίδης παραδέχθηκε ότι «μας επηρεάζουν οι αυξήσεις στη φορολογία, όπως μας επηρεάζει οποιαδήποτε άτακτη κίνηση. Επειδή ξέρουμε ότι η αύξηση της φορολογίας θα γίνει, θέση μας είναι να γίνει όχι άτακτα, αλλά συντεταγμένα και συνειδητά και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα».

Μάλιστα ο κ. Νικηφορίδης συμφώνησε με την πρόσφατη παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος διατύπωσε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα, καθώς ενισχύεται ο κίνδυνος για αύξηση του λαθρεμπορίου.

«Η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα του κλάδου», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Νικηφορίδης, σχολιάζοντας την αντίδραση του κ. Πιερρακάκη, ενώ υπενθύμισε ότι μόνο το 2015 σημειώθηκαν πέντε αυξήσεις φορολογίας, γεγονός που ανέβασαν το λαθρεμπόριο σε ποσοστό άνω του 23%.

Το χαρτοφυλάκιο

Η Imperial Brands Hellas δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με ένα πλήρες προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Στην κατηγορία των παραδοσιακών προϊόντων ξεχωρίζουν η μάρκα premium τσιγάρων Davidoff, καθώς και οι μάρκες JPS, West, Gauloises και Slim Line.

Αντίστοιχα, στις μάρκες καπνού για στριφτά τσιγάρα πρωταγωνιστούν οι Golden Virginia, Drum και Van Nelle, ενώ στην κατηγορία των αξεσουάρ καπνιστού, τα Rizla κατέχουν ηγετική θέση.

Από το 2019, η εταιρεία επενδύει στρατηγικά στα προϊόντα νέας γενιάς. Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων κατέχει ηγετική θέση με τη μάρκα blu, ενώ στην κατηγορία των θερμαινόμενων προϊόντων διαθέτει τη συσκευή θέρμανσης Pulze 3.0.