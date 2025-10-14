new-york-times:-Ο-«γύρος-του-θριάμβου»-για-τον-Τραμπ-σε-Ισραήλ-και-Αίγυπτο-και-όσα-δεν-είπε-για-την-επόμενη-ημέρα

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να ήταν ο «άνθρωπος της ημέρας» για όσα συνέβησαν τη Δευτέρα σε Ισραήλ και Αίγυπτο – με την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα – εντούτοις, όπως σημειώνουν οι New York Times, υπάρχουν αρκετά που δεν είπε το προηγούμενο 24ωροα για την επόμενη ημέρα της συμφωνίας.

Ο πρόεδρος της ΗΠΑ, όπως σημειώνουν οι ΝΥΤ, χρησιμοποίησε πομπώδεις εκφράσεις όπως «δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου, είναι το τέλος της εποχής του τρόμου και του θανάτου, «αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» και «αρκετά με τον πόλεμο. Καλώς ήρθατε στην ειρήνη».

Ωστόσο, όπως τονίζει η αμερικανική εφημερίδα, στη σύνοδο κορυφής της Αιγύπτου, δεν συμμετείχαν ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς συμμετείχαν, και παρόλο που ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα έγγραφο που φαινόταν να έχει υπογραφεί από τις χώρες που συμμετείχαν, δεν δεσμεύει τους υπογράφοντες σε καμία συγκεκριμένη δράση.

«Σπάνια ένας Αμερικανός πρόεδρος, ειδικά ένας τόσο διχαστικός στο εσωτερικό της χώρας όσο ο κ. Τραμπ, έχει τύχει τέτοιας λατρείας στο εξωτερικό. Στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, δεκάδες χιλιάδες φώναζαν «Τραμπ, Τραμπ», ενώ στην Κνέσετ ορισμένα μέλη φορούσαν κόκκινα καπέλα τύπου MAGA. Ο Νετανιάχου τον χαρακτήρισε τον «μεγαλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στο Λευκό Οίκο» ενώ ανακοινώθηκε ότι θα προταθεί και για το Νόμπελ Ειρήνης» γράφουν οι New York Times.

Σημειώνουν, παράλληλα, την έκπληξη που προκάλεσε ο Τραμπ με τις δύο αναφορές του στο Ιράν για να ξεκινήσουν συνομιλίες που θα μπορούσαν να τερματίσουν δεκαετίες εχθρότητας και απομόνωσης.

Την ίδια ώρα, όμως, ο Νετανιάχου ήταν πολύ πιο προσεκτικός, χαιρετίζοντας την απελευθέρωση των ομήρων και το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν κρατούνται ζωντανοί Ισραηλινοί στη Γάζα, ενώ αρνήθηκε να συζητήσει αν το Ισραήλ θα ξαναρχίσει τις εχθροπραξίες αν η Χαμάς δεν αποστρατιωτικοποιηθεί ή δεν εγκαταλείψει την περιοχή – σημείο του σχεδίου Τραμπ στο οποίο η Χαμάς δεν έχει συμφωνήσει ποτέ.

Κατά τους ΝΥΤ, «εκτός από σύντομες αναφορές, ο κ. Τραμπ δεν μίλησε για το τι θα χρειαζόταν για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ή για το μέλλον του παλαιστινιακού λαού, ή για τα αντισταθμίσματα μεταξύ της δημιουργίας ενός παλαιστινιακού κράτους και των εναλλακτικών λύσεων. Στην πραγματικότητα, δεν υπήρξε σχεδόν καμία δημόσια συζήτηση για την εφαρμογή του 20-σημείου σχεδίου του, εκτός από το γεγονός ότι συναντήθηκε με πλούσιες αραβικές χώρες και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να σχηματίσει μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης ή να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου εδάφους».

Ο Τραμπ επαίνεσε, επίσης, τις χώρες για τη στρατιωτική τους δύναμη, ειδικά το Ισραήλ, το οποίο, όπως είπε, αναδείχθηκε «ισχυρότερο και πιο σεβαστό» από πριν αλλά δεν αναφέρθηκε στο διπλωματικό του απομονωτισμό στο Τελ Αβίβ, καθώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις υιοθέτησαν την ιδέα ενός ξεχωριστού παλαιστινιακού κράτους, εν μέρει λόγω των τεράστιων απωλειών αμάχων που προκάλεσαν οι ισραηλινές επιθέσεις.

«Ως συνήθως, ο κ. Τραμπ υποστήριξε ότι οι χώρες θα λάβουν αποφάσεις με βάση τα οικονομικά τους συμφέροντα — ότι η προσχώρηση στις συμφωνίες του Αβραάμ, για παράδειγμα, θα ενισχύσει το εμπόριο. Αλλά φυσικά η Μέση Ανατολή είναι γεμάτη με έθνη, θρησκευτικές ομάδες και τρομοκρατικές οργανώσεις που έχουν εμπλακεί σε πολέμους, ακόμη και όταν αυτό θέτει σε κίνδυνο κάθε οικονομική πρόοδο. Η Ρωσία έκανε το ίδιο με την εισβολή στην Ουκρανία» αναφέρεται, επίσης, στο δημοσίευμα των New York Times.

Χαρακτηριστικό της λογικής Τραμπ το «ευχαριστώ» προς «όλα τα έθνη του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς» χωρίς να πει πολλά για το πώς θα αξιοποιηθεί η δυναμική αυτής της νέας συνεργασίας.

Ακόμα και το έγγραφο που δόθηκε ως επίσημη διακήρυξη προκαλεί ερωτήματα καθώς ο Τραμπ το προανήγγειλε ως έκανε κείμενο που «θα περιγράφει πολλούς κανόνες και κανονισμούς και πολλά άλλα πράγματα» αλλά ό,τι δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος δεν περιλάμβανε ουσιαστικές λεπτομέρειες, αλλά αναφερόταν κυρίως σε αόριστες αρχές, καταλήγουν οι New York Times.

