optima-bank-για-ΟΠΑΠ-allwyn:-Η-ένωση-που-δημιουργεί-παγκόσμιο-ηγέτη-στα-τυχερά-παίγνια

H συμφωνία συγχώνευσης μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn International δημιουργεί έναν παγκόσμιο κολοσσό στα τυχερά παιχνίδια και την ψυχαγωγία, σηματοδοτώντας τη μεταμόρφωση του ΟΠΑΠ, από μια μετοχή αξίας και υψηλών μερισμάτων, σε μια δυναμική επενδυτική επιλογή ανάπτυξης με διεθνές αποτύπωμα και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, σχολιάζει η Optima Bank για την πρόταση συνένωσης του ΟΠΑΠ με την Allwyn.

Το deal με μια ματιά

Στις 13 Οκτωβρίου, οι Allwyn International και ΟΠΑΠ ανακοίνωσαν τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους σε μια ενιαία εταιρεία με εκτιμώμενη αποτίμηση 16 δισ. ευρώ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται υπό το brand της Allwyn και θα αποτελέσει τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές.

Η συγχωνευμένη οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχέδια για δευτερεύουσα εισαγωγή σε μεγάλο διεθνές χρηματιστήριο.

Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Allwyn θα λάβει 437.688.420 κοινές μετοχές της νέας εταιρείας, σε υπολογιζόμενη αξία 20,12 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό αντάλλαγμα περίπου 8,81 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, θα εκδοθούν 161 εκατομμύρια προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Allwyn. Οι προνομιούχες μετοχές θα φέρουν σταθερό επιτόκιο απόδοσης, υπολογιζόμενο βάσει της τιμής κλεισίματος του ΟΠΑΠ την προηγούμενη ημέρα της έκδοσης, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής σε μερίσματα. Με βάση την τελευταία τιμή, η εκτιμώμενη απόδοση κουπονιού ανέρχεται σε περίπου 5%.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Allwyn θα ελέγχει περίπου 85% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας, ενώ οι υφιστάμενοι μέτοχοι του ΟΠΑΠ θα διατηρήσουν 172.916.920 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 21,5% του συνόλου.

Η νέα μετοχική δομή σηματοδοτεί ουσιαστική μεταβολή στον έλεγχο, τοποθετώντας την Allwyn ως κυρίαρχο μέτοχο, διατηρώντας ωστόσο ουσιαστική συμμετοχή για τους παλαιούς επενδυτές.

Κύρια σημεία του deal

Η νέα εταιρεία θα αποτελεί τον 2ο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, με κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δισ. ευρώ.

Διαθέτει πλέον κρίσιμη μάζα για περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται, αλλά και για επέκταση σε νέες.

Θα είναι περισσότερο διαφοροποιημένη και εξωστρεφής, με μικρότερη εξάρτηση από μεμονωμένες παραχωρήσεις, όπως εκείνη των επίγειων δραστηριοτήτων του ΟΠΑΠ που λήγει το 2030.

Η ελεύθερη διασπορά (free float) του ΟΠΑΠ αναμένεται να υποστεί αραίωση κατά 55% μετά τη συγχώνευση.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ενδέχεται να δουν χαμηλότερα μερίσματα (περίπου 1,0–1,30 ευρώ ανά μετοχή) βραχυπρόθεσμα, λόγω της διευρυμένης βάσης μετοχών, των έκτακτων εξόδων και των προσαρμογών στα οικονομικά μεγέθη.

Αν και η απόδοση μερίσματος αναμένεται να υποχωρήσει βραχυπρόθεσμα, αυτό αντισταθμίζεται από υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η νέα εταιρεία εκτιμάται ότι θα αναπτύσσεται με διψήφιο ρυθμό, έναντι της χαμηλής μονοψήφιας ανάπτυξης GGR του ΟΠΑΠ.

Η πιθανή διπλή εισαγωγή, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, θα μπορούσε να απελευθερώσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους.

Οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας

Η νέα εταιρεία αναμένεται να καταγράφει EBITDA σε ετήσια βάση 1,9 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται σε 950 εκατ. ευρώ (έναντι 492 εκατ. ευρώ του ΟΠΑΠ), ενώ η χρηματιστηριακή αξία της νέας εταιρείας θα υπερβαίνει τα 16 δισ. ευρώ (από 7,2 δισ. ευρώ σήμερα για τον ΟΠΑΠ).

Η επιχειρηματική αξία (Enterprise Value) ανέρχεται σε 21,15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 5,13 δισ. ευρώ αφορούν καθαρό δανεισμό, κυρίως της Allwyn.

Ο δείκτης μετατροπής σε μετρητά διαμορφώνεται στο 90%, ενώ αναμένονται μερίσματα άνω του 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η Allwyn αποτιμήθηκε σε 9 δισ. ευρώ, με πολλαπλασιαστή EV/EBITDA 12,4x και P/E 19x, δηλαδή πριμ 30–40% έναντι του ΟΠΑΠ, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις υπερτέρες αναπτυξιακές προοπτικές του διεθνούς της χαρτοφυλακίου.

Σύμφωνα με την Optima Bank, η συγχώνευση μεταμορφώνει τον ΟΠΑΠ (ή Allwyn, μετά το rebranding) από μια παραδοσιακή μετοχή αξίας σε έναν συνδυασμό αξίας και ανάπτυξης, με διεθνές αποτύπωμα και πολλαπλές πηγές εσόδων.

Η νέα εταιρεία αποκτά περισσότερο διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, μικρότερη εξάρτηση από μία μόνο αγορά και καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης τόσο στα επίγεια όσο και στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.