Άρση ασυλίας του βουλευτή του ΚΚΕ Β. Μεταξά – Κατηγορείται για κλοπή ασπίδας αστυνομικού σε κινητοποίηση

Την άρση ασυλίας του βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά αποφάσισε η ολομέλεια. Υπέρ της άρσης ασυλίας δήλωσαν 183 βουλευτές και κατά της αίτησης άρσης 101 βουλευτές.

Ο βουλευτής ανέφερε ότι η δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή εμφανίζει ως θύματα τις αστυνομικές δυνάμεις, κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων τον περασμένο Ιανουάριο, σχολιάζοντας: «Η δικογραφία αναφέρει ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δέχθηκαν επίθεση. Αλήθεια, επίθεση από ποιους; Από τους αγρότες και τις οικογένειές τους; Από λαϊκούς ανθρώπους, από αγρότες και αγρότισσες που είναι στο όριο της επιβίωσης, εξαιτίας της απαράδεκτης πολιτικής των κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΚΑΠ; Όλους αυτούς που απέναντι στο δίκαιο αίτημά τους να μπορούν να διαδηλώσουν, είδαν παραταγμένους πάνοπλους αστυνομικούς και κλούβες των ΜΑΤ, που απάντησαν με χημικά και ξύλο; Όσοι ήμασταν εκεί, είδαμε εκατοντάδες βιοπαλαιστές αγρότες που με τους συλλόγους τους αποφάσισαν μια συμβολική κινητοποίηση στον Ε65. Μαζί τους είχαν τις οικογένειες τους, τις συζύγους που είναι μαζί τους στο χωράφι, τα παιδιά τους. Και τότε δέχθηκαν απρόκλητη δολοφονική επίθεση, από μεριάς των ΜΑΤ, με γκλοπ, ασπίδες, χημικά, μια πραγματικά δολοφονική επίθεση». Ο κ. Μεταξάς επισήμανε ότι τα γεγονότα του Ιανουαρίου έχουν καταγραφεί σε βίντεο που αποδεικνύουν ότι και ο ίδιος και όσοι ήταν μπροστά, προσπαθούσαν να βοηθήσουν «να αναπνεύσει ο κόσμος», «να αμυνθεί», «να μη δεχθεί τα δολοφονικά χτυπήματα», ανάμεσά τους και πολλά νέα παιδιά.

«Και τώρα, σε μια εξόφθαλμη προσπάθεια να αντιστραφεί η πραγματικότητα, έρχεται μια δικογραφία που φαίνεται να έχει στόχο την ποινικοποίηση της διαμαρτυρίας, της διεκδίκησης, της οργανωμένης παρέμβασης του εργατικού λαϊκού κινήματος, μέσα από τους φορείς τους», είπε ο κ. Μεταξάς και κατήγγειλε ότι με τη δικογραφία, παρουσιάζονται ως θύτες τα θύματα και φθάνει στο σημείο «να κατηγορούνται αγρότες, στελέχη και βουλευτής του ΚΚΕ για εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων, μέχρι και κλοπή». Για δε την κατηγορία της κλοπής, ο βουλευτής ανέφερε ότι δεν μπορεί να σταθεί ο ισχυρισμός ότι επίτηδες αφαιρέθηκε μια ασπίδα κάποιου αστυνομικού, υπό την έννοια της κλοπής, πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο αστυνομικός δηλώνει ότι η ασπίδα του βρέθηκε στο χώρο της διαδήλωσης και την έχει παραλάβει.

«Κατηγορούμαστε για δήθεν έργω εξύβριση αστυνομικού. Κατηγορία που για να σταθεί προϋποθέτει πράξεις που σκοπό έχουν να προσβάλουν την τιμή και την υπόληψη κάποιου. Είναι δυνατόν, σε συνθήκες που ο κόσμος δεχόταν επίθεση, με χημικά και ρόπαλα, και μπαίνουμε μπροστά για να τους προφυλάξουμε, να κατηγορούμαστε πως αυτές οι ενέργειες είχαν σκοπό να προσβάλλουν την τιμή κάποιου αστυνομικού;», είπε ο κ. Μεταξάς και αρνήθηκε το αποδιδόμενο αδίκημα «της βίας κατά υπαλλήλων», παρατηρώντας: «Αλήθεια ποιο ήταν το καθήκον των αστυνομικών, για το οποίο, υποτίθεται δέχθηκαν επίθεση και εμποδίστηκαν να το πράξουν, γιατί αυτό αναφέρει ο νόμος για τη βία κατά υπαλλήλων; Το καθήκον τους ήταν η δολοφονική επίθεση σε αγρότες, γυναίκες, παιδιά, με γκλοπ, ασπίδες, χημικά; Είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας τελικά τα θύματα της αστυνομικής επίθεσης να παρουσιάζονται, ως δήθεν θύτες».

Τέλος, ο βουλευτής επισήμανε ότι δεν πρέπει να αρθεί η ασυλία του γιατί για το ΚΚΕ είναι κατεξοχήν στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του και της πολιτικής του δράσης, η παρουσία του όπου αγωνιά και αγωνίζεται ο εργαζόμενος λαός, να υπερασπίζεται τη φωνή του μέσα στη Βουλή και να στηρίζει τις διεκδικήσεις τους ακόμα και τη σωματική του ακεραιότητα, απέναντι σε οποιαδήποτε βίαιη επίθεση.

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά πολιτική δραστηριότητα και πρόσθεσε: «Σήμερα οι δυνάμεις καταστολής, με κυβερνητική εντολή επιτέθηκαν στους εργαζόμενους νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό στο Αττικό Νοσοκομείο. Προχθές, πάλι δυνάμεις καταστολής επιτέθηκαν στους φοιτητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής. Ο κατάλογος των τελευταίων ημερών, με τα επεισόδια βίας και καταστολής, από τη μεριά της κυβέρνησης και των δυνάμεων της τάξης, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Εκτός και αν οι γιατροί και οι νοσηλευτές σήμερα, είναι εκείνοι που επιτέθηκαν στις δυνάμεις καταστολής… στα ΜΑΤ».

Ο κ. Καραθανασόπουλος κατήγγειλε ότι «η βία και η καταστολή αποτελούν κυβερνητική επιλογή» και ότι η κυβέρνηση στοχοποιεί τη λαϊκή πάλη και επιδιώκει να ξηλώσει το ακαταδίωκτο των βουλευτών για πολιτική δραστηριότητα. Αυτή όμως η προσπάθεια δεν έχει καμία σχέση με το δικαιολογημένο αίτημα του λαού να μην υπάρχουν ειδικά προνόμια για τους βουλευτές, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, είναι προσπάθεια να σταλεί μήνυμα έντασης της καταστολής σε βάρος του εργατικού λαϊκού κινήματος, μήνυμα ότι η στήριξη των βουλευτών σε μια λαϊκή κινητοποίηση δεν εντάσσεται στα βουλευτικά τους καθήκοντα, ιδίως τώρα που η κυβέρνηση βλέπει τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση να φουντώνει».

«Ο κ. Μεταξάς κατηγορείται για δήθεν κλοπή ασπίδας αστυνομικού, επιτιθέμενου αστυνομικού, καθώς είχαν προηγηθεί οι απρόκλητες επιθέσεις της ΕΛΑΣ, στο μπλόκο των αγροτών. Και αυτή τη δικογραφία, ο εισαγγελέας, όταν τη διάβασε, αποφάσισε ότι θα τη στείλει στη Βουλή για να κάνουμε συζήτηση….», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος και σχολίασε ότι αυτό αποφάσισε να πράξει ο εισαγγελέας, αν και η κατηγορία είναι προδήλως αβάσιμη. «Εισαγγελείς κακώς προωθούν φακέλους στη Βουλή, ζητώντας άρση ασυλίας, οι οποίοι φάκελοι περιγράφουν προδήλως αβάσιμα αδικήματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την κατηγορία στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς για παρακώλυση συγκοινωνιών, επειδή παραβρέθηκε σε κινητοποίηση. Έχουμε και δικογραφία για τον κ. Μεταξά, επειδή δήθεν έκλεψε ασπίδα αστυνομικού. Θα τρελαθούμε στο τέλος. Στην πραγματικότητα ο κ. Μεταξάς, ο βουλευτής του ΚΚΕ παραβρέθηκε σε κινητοποίηση και την επόμενη εβδομάδα, θα συζητήσουμε την υπόθεση της κ. Κωνσταντοπούλου, επίσης αρχηγού κόμματος, για παρακώλυση συγκοινωνιών», είπε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε ότι τείνει να μετατραπεί σε κανονικότητα το ποινικό κυνήγι σε βουλευτές και αρχηγούς κομμάτων οι οποίοι συμπαραστέκονται σε κινητοποιούμενους πολίτες. «Ο εισαγγελέας όφειλε να μην έχει στείλει αυτές τις δικογραφίες στο κοινοβούλιο, διότι είναι προφανές ότι έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του συντάγματος που αφορούν την υποχρέωση των πολιτικών να βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών που κινητοποιούνται», είπε ο κ. Τζανακόπουλος.

«Θα ψηφίσουμε να μην αρθεί η ασυλία του κ. Μεταξά, αν και δεν αποδεχόμαστε το ακαταδίωκτο ως λογική που επιτρέπει άνιση μεταχείριση, βουλευτών και πολιτών. Εδώ βαραίνει περισσότερο η εναντίωσή μας σε μια πάγια πρακτική του κράτους της βίας και της καταστολής να θέλει να κατασκευάζει ενόχους», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου.

«Αιτούμαστε την καταψήφιση του αιτήματος της άρσης ασυλίας του κ. Μεταξά, με το ίδιο σκεπτικό που πήραμε αντίστοιχη θέση και στην αίτηση άρσης ασυλίας του προέδρου της Νέας Αριστεράς», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Nα επιστρέψει η λογική και η μνήμη στην αίθουσα της Βουλής στο τι σημαίνει πολιτική δραστηριότητα βουλευτή, ζήτησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

«Ακούσαμε ότι κάποια αδικήματα και πιθανά αδικήματα εμπίπτουν στην πολιτική δρστηριότητα. Προφανώς. Αυτή είναι η αρμοδιότητα της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία έχει τοποθετηθεί ποιες αιτήσεις άρσης ασυλίας θεωρεί πρέπει να γίνουν δεκτές διότι δεν εμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε πολιτική δραστηριότητα και ποιες δε εμπίπτουν», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης. Σχολίασε επίσης ότι ο κ. Τζανακόπουλος, με την παρέμβαση του, «ήθελε να δώσουμε εμείς οδηγίες στην εισαγγελική αρχή πότε κρίνει και πότε δεν κρίνει πότε μια υπόθεση είναι προδήλως αβάσιμη». Αυτό είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και μόνο της δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μηταράκης και πρόσθεσε ότι η Βουλή αποφασίσει επί του αν ένα αδίκημα εμπίπτει στη βουλευτική δραστηριότητα ή όχι. «Βέβαια ο κ. Τζανακόπουλος, ενθυμούμενος την υπόθεση Novartis, δυσκολεύεται να καταλάβει τον διαχωρισμό της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας και ως προς τους πολίτες που διαμαρτύρονται, θυμόμαστε τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο κ. Τζανακόπουλος μιλούσε σε διαδηλωτές στην Κατερίνη για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτή είναι η ηθική σας, κύριοι της Αριστεράς», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.