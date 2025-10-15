Έκρηξη-etf-στις-ΗΠΑ:-Τουλάχιστον-$1-τρισ.-εισροές-στο-ενιάμηνο

Κάθε φορά που οι αγορές πέρασαν από αναταραχή φέτος — είτε πρόκειται για τον πανικό με τους δασμούς την άνοιξη είτε για την πτώση των τεχνολογικών μετοχών το φθινόπωρο — η Wall Street αντέδρασε με τον ίδιο τρόπο: αύξηση των επενδύσεων σε ETF.

Το αποτέλεσμα είναι ότι τα χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια στις ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος, σύμφωνα με το -, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό συσσώρευσης περιουσιακών στοιχείων στην ιστορία του κλάδου.

Το επενδυτικό “περιτύλιγμα” που άλλοτε προσέφερε μια διακριτική στρατηγική διαφοροποίησης, έχει πλέον μετατραπεί σε ξεκάθαρη ένδειξη εμπιστοσύνης στην αγορά — και αποτελεί τον ρυθμιστή της ανοδικής δυναμικής του 2025. Οι εισροές κεφαλαίων καταγράφουν ιστορικά υψηλά, γεγονός που υποδηλώνει ότι η εμπιστοσύνη στο φορολογικά αποδοτικό αυτό επενδυτικό όχημα έχει ενισχυθεί σημαντικά μεταξύ επενδυτών όλων των προφίλ. Μόνο το ETF του S&P 500 της Vanguard έχει προσελκύσει σχεδόν 93 δισ. δολάρια, ενώ και τα ETF που σχετίζονται με Bitcoin, χρυσό ή στρατηγικές με μόχλευση έχουν συγκεντρώσει σημαντικά κεφάλαια.

Οι φετινές εισροές είναι τόσο υψηλές, που κάθε μήνας έχει υπερβεί κατά περίπου 3,5 φορές τον μέσο εποχικό ρυθμό, σύμφωνα με την ανάλυση της - Intelligence έως και τον Σεπτέμβριο. Οι ειδικοί της αγοράς προβλέπουν ότι μέχρι το τέλος του 2025 οι συνολικές εισροές μπορεί να ξεπεράσουν το εντυπωσιακό όριο του 1,25 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, οι ροές κεφαλαίων δεν είναι το μόνο αξιοσημείωτο φαινόμενο στον τομέα των ETF φέτος. Το 2025 διαμορφώνεται επίσης ως έτος ρεκόρ όσον αφορά τη δημιουργία νέων ETF. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 800 νέα αμοιβαία κεφάλαια, αριθμός που έχει ξεπεράσει το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ. Τον Σεπτέμβριο μόνο, καταγράφηκαν περισσότερες από 115 νέες εκκινήσεις ETF — επίδοση που αποτελεί νέο μηνιαίο υψηλό. Αν συνεχιστεί ο ρυθμός των περίπου 77 νέων λανσαρισμάτων τον μήνα και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, το σύνολο των νέων ETF για το 2025 ενδέχεται να ξεπεράσει τις 1.000 εκδόσεις για πρώτη φορά.

Οι πάροχοι ETF έχουν αξιοποιήσει μια σειρά από δημοφιλείς τάσεις, προωθώντας προϊόντα με μόχλευση και ETF εστιασμένα σε υψηλές αποδόσεις με εντυπωσιακή ταχύτητα. Σύμφωνα με στοιχεία του -, σχεδόν το ένα στα τρία ETF που έχουν κυκλοφορήσει φέτος περιλαμβάνει μόχλευση ως επενδυτικό στοιχείο.

Η δυναμική αυτή ενδέχεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας δύο πρόσφατων κανονιστικών εξελίξεων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) γνωστοποίησε την πρόθεσή της να επιτρέψει στους Dimensional Fund Advisors — και πιθανόν και σε άλλους εκδότες — να προσφέρουν ETF ως επιμέρους μετοχικές κατηγορίες εντός υφιστάμενων αμοιβαίων κεφαλαίων. Παράλληλα, η SEC ενέκρινε την επιτάχυνση της διαδικασίας εισαγωγής ETF που βασίζονται σε εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που σχετίζονται με συγκεκριμένα κρυπτονομίσματα.