ΑΕΕΑΠ: «Κόλλησαν» στα 6 δισ. οι συνολικές επενδύσεις ακινήτων των «8», ποιες ξεχωρίζουν – Οι κινήσεις

Στα 5,929 δισ. ευρώ ανήλθαν στο τέλος του πρώτου 6μήνου 2025 οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα των Prodea, Noval, Trastor, Trade Estates, Premia, BriQ, Orilina, Μπλε Κέδρος, με μόλις +0,19% από το τέλος 2024. Τι δείχνουν στοιχεία της ΕΘΕ. Ποιες ξεχώρισαν. Τα σχέδια για τη συνέχεια. Το ενεργητικό, η NAV και το discount στο ΧΑ.

Σχετική… στασιμότητα, τουλάχιστον σε συνολικό επίπεδο, καταγράφηκε στο πρώτο 6μηνο του 2025 στις επενδυτικές κινήσεις των εγχώριων ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) σε σχέση με τα νούμερα που «έγραφαν» οι 8 εκπρόσωποι του κλάδου στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Ειδικότερα, βάσει στατιστικών στοιχείων που επεξεργάζεται η ΕΘΕ (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών), αθροιστικά οι επενδύσεις σε ακίνητα στις 30 Ιουνίου 2025 των Prodea Investments, Noval Property (όμιλος Viohalco), Trastor, Trade Estates (όμιλος Fourlis), Premia Properties, BriQ Properties (όμιλος Φέσσα – Quest, και μετά τη συγχώνευση με την ICI), Orilina Properties και Μπλε Κέδρος ανήλθαν σε 5,929 δισ. ευρώ, έναντι 5,917 δισ. ευρώ στο τέλος 2024, ήτοι οριακή άνοδος 0,19%.

Με την Premia να καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο με 7,9%, ακολουθούμενη από Noval, Trastor, Orilina, ενώ η Μπλε Κέδρος υποχώρησε κατά 9,44% (με αρνητικό πρόσημο και οι Prodea, Trade Estates). Αντίστοιχα, το συνολικό ενεργητικό των 8 ΑΕΕΑΠ έφτασε σε 6,625 δισ. ευρώ στο α’ 6μηνο 2025 έναντι 6,610 δισ. ευρώ στις 31/12/2024, δηλαδή οριακά ενισχυμένο κατά 0,22%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική NAV έφτασε στα 3,4 δισ. ευρώ, με αρκετές εισηγμένες να διαπραγματεύονται, ως γνωστόν, με σημαντικό discount.

Προφανώς, μέσα στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε υπήρχαν κινήσεις από κάποιες ΑΕΕΑΠ στο μέτωπο των επενδύσεων ή των εξαγορών που επηρεάζουν το portfolio ακινήτων τους (π.χ. Trastor, Premia κ.α.), ωστόσο, τα στοιχεία της ΕΘΕ αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην «εικόνα» του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Να θυμίσουμε ότι η άνοδος στο τέλος 2024 έναντι του πρώτου 6μήνου ήταν 26,17% (5,917 δισ. ευρώ από 4,69 δισ.), το δε συνολικό ενεργητικό τους ξεπερνούσε τα 6,6 δισ. ευρώ από 5,51 δισ. το 2023 (+19,81%), με την αθροιστική NAV στα 3,34 δισ. ευρώ.

Πώς τα πήγαν οι 8 ΑΕΕΑΠ, τι σχεδιάζουν για τη συνέχεια

Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε ακίνητα στις 30/06/2025 της Prodea υποχώρησαν κατά 1,95%, στα 2,977 δις ευρώ, με την ΑΕΕΑΠ βέβαια να παραμένει η μεγαλύτερη σε μέγεθος στην χώρα, ενώ θυμίζουμε ότι «ναυάγησε» το deal πώλησης χαρτοφυλακίου 600 εκατ. ευρώ στην AKTOR, με την εισηγμένη να είναι «ανοιχτή» σε άλλους ενδιαφερόμενους. Θυμίζουμε ότι εστιάζει σε γραφεία, τουρισμό, οικιστικά αλλά και logistics, προωθώντας σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 837,8 εκατ. ευρώ μέσω των 14 νέων αναπτύξεων που έχει δρομολογήσει. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 3,33 δισ. ευρώ (-1,45%) και η NAV σε 1,5 δις ή αλλιώς 5,87 ευρώ/μετοχή, έναντι τιμής 6,1 ευρώ στο ΧΑ. Η ΑΕΕΑΠ συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα με βασική στρατηγική της να είναι η αλλαγή τόσο της σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (με έμφαση στις εμπορικές αποθήκες και τον ξενοδοχειακό κλάδο) όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ακινήτων.

Ακολουθεί η Trastor (του ομίλου Πειραιώς) στην οποία εκκρεμεί και ΑΜΚ ύψους έως 120 εκατ. ευρώ, με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα 697,332 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 670 εκατ.). Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 732,98 εκατ. ευρώ (+0,35%) και η NAV σε 390,767 εκατ. ή αλλιώς 1,6 ευρώ/μετοχή, έναντι τιμής 1,24 ευρώ στο ΧΑ. Η ΑΕΕΑΠ «βλέπει» χαρτοφυλάκιο 800 εκατ. ευρώ και έσοδα 50 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, ενώ έκανε και κινήσεις μετά το τέλος πρώτου 6μήνου. Όπως αναφέρεται στην οικοδομική έκθεση, στις 30.06.2025, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων του ομίλου περιλάμβανε 64 ακίνητα συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας περίπου 415 χιλ. τ.μ..

Στην τρίτη θέση από πλευράς μεγέθους είναι η Noval Property με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα 647,616 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 5,01% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 616 εκατ.). Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 758,67 εκατ. ευρώ (+1,67%) και η NAV σε 533,19 εκατ. ή αλλιώς 4,22 ευρώ/μετοχή, με την τιμή στο ΧΑ να «κλείνει» στα 2,62 ευρώ χτες. Η εισηγμένη αναμένει αυξημένα έσοδα από ενοίκια, και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό, από τα μέσα του 2026 και μετά, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του «πράσινου» συγκροτήματος γραφείων που αναπτύσσει στο Μαρούσι, στη θέση του παλιού εργοστασίου της Kodak. Να αναφέρουμε ότι τα μεγάλα assets της Noval, περίπου 15 ακίνητα, φέρνουν το 90% των εσόδων στην εισηγμένη, η οποία παράλληλα αναπτύσσει και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του χαρτοφυλακίου της. Η ΑΕΕΑΠ έχει επίσης στα σκαριά την πώληση 10 -15 ακινήτων αξίας 8 εκατομμυρίων, εκτός Αττικής, διαδικασία στην οποία σημειώνεται μικρή πρόοδος.

Την μεγαλύτερη άνοδο εμφάνισε η Premia Properties που θυμίζουμε έχει εστιάσει σε τουρισμό και φοιτητικές κατοικίες, έχοντας πλέον και ισχυρούς συμπαίκτες μετά την ΑΜΚ εντός του έτους, όπως οι Γ. Αντετοκούνμπο, Σκλαβενίτης κ.α.. Η ΑΕΕΑΠ εμφάνισε συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα 536,671 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,9% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 497 εκατ.). Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 558,48 εκατ. ευρώ (+6,39%) και η NAV σε 202,59 εκατ. ή αλλιώς 2,15 ευρώ/μετοχή, με την τιμή στο ΧΑ να «γράφει» 1,34 ευρώ χτες. Σημειώνεται ότι το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Premia για το 2025 ανέρχεται σε 180 εκατ., εκ των οποίων έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα επενδύσεις αξίας περίπου 110 εκατ., κατά κύριο λόγο σε στρατηγικούς για αυτήν κλάδους όπως τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία. Μεταξύ άλλων κατά το 3ο τρίμηνο προχώρησε σε επενδύσεις συνολικής αξίας 73 εκατ. αποκτώντας ξενοδοχειακή μονάδα στις Κανάριες Νήσους, σχολικό συγκρότημα στην Αρτέμιδα και εμπορικό ακίνητο στο Κορωπί.

Μια θέση πίσω της βρίσκεται η Trade Estates με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα 519,497 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,07% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 541,5 εκατ.). Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 611,77 εκατ. ευρώ (+1,09%) και η NAV σε 313,38 εκατ. ή αλλιώς 2,60 ευρώ/μετοχή, έναντι τιμής στο ΧΑ 1,78 ευρώ χτες (κλείσιμο). Όπως έχει αναφέρει πρόσφατα η διοίκησή της, αναμένεται να προωθήσει επενδύσεις ύψους 156,4 εκατ. ευρώ για το διάστημα από το τρέχον, β’ εξάμηνο του 2025, έως το τέλος του 2028. Επίσης, επιπλέον χρόνος, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, θα χρειαστεί για την υλοποίηση δύο σημαντικών projects, ειδικότερα του εμπορικού πάρκου στο Ελληνικό και του logistics center του Κωτσόβολου στην Ελευσίνα. Τα έσοδα από μισθώματα αναμένεται να φτάσουν φέτος τα 40 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση έως 6,5% σε σύγκριση με το 2024. Τα EBITDA εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 31,3 εκατ. ευρώ (+4,1%), ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές προβλέπεται να φτάσουν τα 16,5 εκατ. (+8,5%).

Έπεται η BriQ Properties με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα στο τέλος α’ εξαμήνου 2025 στα 279,186 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 0,64% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 277,4 εκατ.). Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 296 εκατ. ευρώ (-0,04%) και η NAV σε 156,9 εκατ. ή αλλιώς 3,42 ευρώ/μετοχή (στα 2,9 ευρώ χτες στο ΧΑ). Η ΑΕΕΑΠ για φέτος αναμένει ενίσχυση μεγεθών, ενώ έχει εστιάσει και στην ενεργή διαχείρισης των ακινήτων που έχουν περιέλθει στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας από την ICI. Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου για τo εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε 10,9 εκατ. έναντι 7,3 εκατ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 49%, ενώ θυμίζουμε ότι η ΑΕΕΑΠ είχε ανακοινώσει πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος, το οποίο επιτρέπει στους μετόχους να επανεπενδύσουν το μέρισμα που λαμβάνουν σε νέες μετοχές της εταιρείας αντί να λάβουν μετρητά.

Τέλος, την 8άδα ολοκληρώνουν η Orilina Properties, με αιχμή τα projects 70 εκατ. στο Ελληνικό, με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα στο τέλος α’ εξαμήνου 2025 στα 156 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,92% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 150,13 εκατ.), συνολικό ενεργητικό 188,17 εκατ. ευρώ (+2,19%) και NAV σε 186,78 εκατ. ή αλλιώς 1,23 ευρώ/μετοχή (σχεδόν 0,8 ευρώ στο ταμπλό), αλλά κι η Μπλε Κέδρος, που προωθεί projects 70 εκατ. ευρώ αλλά και πωλήσεις, με συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα στο τέλος α’ εξαμήνου 2025 στα 115,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 9,44% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2024 (στα 127,7 εκατ.), συνολικό ενεργητικό 147,36 εκατ. ευρώ (+2,89%) και NAV στα 120,5 εκατ. ή αλλιώς 2,84 ευρώ/μετοχή (στα 4,14 ευρώ στο ΧΑ).