Αναβάθμιση της Intralot σε Β2 με σταθερό outlook από Moody’s – Η αποτίμηση του deal με Bally’s

Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot σε B2 από Caa1 ανακοίνωσε η Moody’s, αναθεωρώντας ανοδικά σε Β2 από Β3 και την αξιολόγηση των ομολόγων της εισηγμένης, με σταθερό outlook.

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η διπλή αναβάθμιση της Intralot αντικατοπτρίζει το βελτιωμένο επιχειρηματικό προφίλ του ομίλου και την ενισχυμένη ρευστότητα μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Bally’s.

Μάλιστα, τονίζεται το βραχυπρόθεσμο ρίσκο αναχρηματοδότησης αντιμετωπίστηκε μέσω της αποπληρωμής του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου και του δανείου ύψους 230 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ, τα οποία έληγαν το 2026.

«Το πιστωτικό προφίλ της Ιntralot επωφελείται από τη σημαντική ενίσχυση σε όρους κλίμακας και από τη συμβολή της καθιερωμένης παρουσίας της Bally’s στην αγορά διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία επωφελείται επίσης από την ευρύτερη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του gaming, με παρουσία σε όλους τους τομείς B2C (business-to-consumer) και B2B (business-to-business)» υπογραμμίζεται.

Επιπλέον, η Μοοdy’s αναμένει ότι η εξαγορά θα βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους και τη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών της ελληνικής εισηγμένης ενισχύοντας την ικανότητα απομόχλευσης.

«Το σταθερό οutlook αντικατοπτρίζει την προσδοκία μας ότι η Intralot θα παρουσιάσει αύξηση εσόδων και EBITDA από το 2026 και μετά, υποστηριζόμενη από την ανάπτυξη τόσο στις δραστηριότητες B2C όσο και στις δραστηριότητες B2B» σημειώνει ο οίκος, εκτιμώντας μεταξύ άλλων πως η Intralot θα δημιουργήσει θετική ελεύθερη ταμειακή ροή και ότι το τμήμα B2B της θα επιδείξει την ικανότητά του να ανανεώνει σημαντικά συμβόλαια και να κερδίζει νέα στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια.