Αυξήθηκαν 10,9% οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών τον Σεπτέμβριο – Συνεχίζεται η ανοδική πορεία

Αυξημένες εμφανίζονται οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για το 2025, τα οποία δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων – Λαχανικών και Χυμών (INCOFRUIT-HELLAS).

Ειδικότερα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 52.723 τόνους, έναντι 47.533 τόνων τον Σεπτέμβριο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 10,92%.

Με βάση τα ίδια προσωρινά στοιχεία, η ανοδική πορεία φαίνεται να συνεχίζεται, καθώς το εννεάμηνο του 2025 καταγράφει συνολικά 577.245 τόνους εισαγωγών, έναντι 551.699 τόνων το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,63%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025), τα οποία επικαλείται το Σύνδεσμος, οι εισαγωγές ανά προϊόν και χώρα προέλευσης διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Πατάτες, 196.941 τόνοι έναντι 209.781 το 2024 (-6,72%), προερχόμενες κυρίως από Αίγυπτο (78%), Κύπρο και Γαλλία.

– Μπανάνες, 221.902 τόνοι έναντι 183.167 (+21,15%), προερχόμενες από Ισημερινό (93,5%), Κόστα Ρίκα και Κολομβία, με μέρος τους να επανεξάγεται σε γειτονικές χώρες.

– Κρεμμύδια, 10.108 τόνοι έναντι 8.525 (+18,57%), από Αυστρία (33%), Ολλανδία και Αίγυπτο.

– Τομάτες, 14.301 τόνοι έναντι 21.808 (-34,42%), από Τουρκία (41%), Πολωνία και Ολλανδία, μέρος των οποίων επανεξήχθη.

– Πιπεριές – γλυκοπιπεριές, 5.466 τόνοι έναντι 5.926 (-7,76%), από Ολλανδία (51%), Ισραήλ και Τουρκία.

– Μήλα, 12.026 τόνοι έναντι 12.618 (-0,73%), από Ιταλία (38%), Πολωνία και Βόρεια Μακεδονία.

– Αβοκάντο, 7.522 τόνοι έναντι 6.926 (+8,6%), από Ολλανδία (78%), Ισραήλ και Περού.

– Ακτινίδια, 2.322 τόνοι έναντι 2.979 (-22,05%), από Ιταλία (47%), Χιλή και Ολλανδία.

– Πορτοκάλια, 3.317 τόνοι έναντι 4.169 (-20,44%), κυρίως από Αίγυπτο (31%), Ιταλία και χώρες της Βόρειας Αφρικής.

– Λεμόνια και γλυκολέμονα, 28.339 τόνοι έναντι 26.592 (+6,57%), από Αργεντινή (52%), Νότια Αφρική και Ολλανδία.

– Μανιτάρια, 11.038 τόνοι έναντι 10.793 (+2,27%), από Πολωνία (98%), Ολλανδία και Ιταλία.

– Καρπούζια, 578 τόνοι έναντι 1.129 (-48,8%), από Γερμανία (30%), Τσεχία και Ολλανδία.

– Μαρούλια, 5.334 τόνοι έναντι 6.212 (-14,4%), από Ολλανδία (17%), Αίγυπτο και Ισπανία.

Όπως σχολιάζει, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος, «η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών δείχνει συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές».

- – ΜΠΕ