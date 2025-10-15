Βρετανία:-Πρόστιμο-24-εκατ.-ευρώ-στη-royal-mail-για-καθυστερήσεις-στην-παράδοση-επιστολών

Η Royal Mail αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην παράδοση της αλληλογραφίας εδώ και αρκετά χρόνια.

Πρόστιμο 21 εκατ. λιρών (24 εκατ. ευρώ) επέβαλε σήμερα στη βρετανική ταχυδρομική εταιρεία Royal Mail, η οποία εξαγοράστηκε νωρίτερα φέτος από τον Τσέχο δισεκατομμυριούχο Ντάνιελ Κρετίνσκι, η ρυθμιστική αρχή του τομέα για καθυστερήσεις στην παράδοση «εκατομμυρίων σημαντικών επιστολών».

Η Royal Mail αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην παράδοση της αλληλογραφίας εδώ και αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να της έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 16 εκατ. λιρών το 2023 και το 2024 από την Ofcom, την εποπτική αρχή επικοινωνιών του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Αυτές οι επίμονες καθυστερήσεις είναι απαράδεκτες και οι πελάτες περιμένουν και αξίζουν κάτι καλύτερο», δήλωσε ο επικεφαλής της Ofcom Ίαν Στρόχορν. Η Royal Mail πρέπει «να εφαρμόσει συγκεκριμένες και ουσιαστικές βελτιώσεις, όχι (να δώσει) και άλλες κενές υποσχέσεις».

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η Royal Mail παρέδωσε εγκαίρως μόνο το 77% της αλληλογραφίας πρώτης προτεραιότητας (την επόμενη εργάσιμη ημέρα), σε σύγκριση με τον στόχο του 93%. Καθυστερήσεις παρατηρήθηκαν επίσης για την απλή αλληλογραφία.

«Λαμβάνουμε υπόψη μας την απόφαση της Ofcom και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών μας», ανέφερε η Royal Mail σε ανακοίνωσή της.

Η ταχυδρομική εταιρεία, που ιδρύθηκε πριν περισσότερα από 500 χρόνια, αντιμετωπίζει προβλήματα τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων η μείωση του όγκου των δεμάτων προς παράδοση και μια απεργία με μισθολογικά αιτήματα. Η μητρική της εταιρεία, η International Distributions Services (IDS), έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο μείωσης του κόστους.

Παράλληλα το καλοκαίρι έλαβε άδεια από την Ofcom να μειώσει τη συχνότητα παράδοσης ορισμένων επιστολών, όμως μόνο αυτών που δεν είναι πρώτης προτεραιότητας.

Οι αλλαγές έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές: η Royal Mail έγινε ξανά κερδοφόρα το προηγούμενο οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο και όλος ο όμιλος στον οποίο ανήκει είδε τα κέρδη του να επταπλασιάζονται για να φτάσουν τις 367 εκατ. λίρες (422 εκατ. ευρώ).

Η εξαγορά της Royal Mail από τον Κρετίνσκι τον Μάιο του 2024 προς 3,6 δισ. λίρες (4,1 δισ. ευρώ) οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο, αφού έδωσε την έγκρισή της η βρετανική κυβέρνηση.