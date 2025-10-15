ΓΣΕΒΕΕ:-Νέα-πρόεδρος-η-Έλσα-Κουκουμέρια

Τον απερχόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), Μιχάλη Μούσιο τίμησε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, Γιώργος Καββαθάς, στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Καββαθάς, συνοδευόμενος από μέλη της διοίκησης της συνομοσπονδίας, παρέδωσε τιμητική πλακέτα στον απερχόμενο πρόεδρο της ΟΑΕ για την προσφορά του στο κίνημα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων.

Ο κ. Καββαθάς ευχαρίστησε τον παραιτηθέντα πρόεδρο, κ. Μούσιο, για την μεγάλη προσφορά του και τους αγώνες του για τον κλάδο των αρτοποιών και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών εξαίροντας το ήθος και την συνέπεια του.

Ο κ. Μούσιος, μετά από μακρά συνδικαλιστική διαδρομή 42 ετών και 21 χρόνια πορείας στο τιμόνι της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, παράδωσε τη σκυτάλη της ηγεσίας της ΟΑΕ.

Την προεδρία της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος(ΟΑΕ) ανέλαβε η Έλσα Κουκουμέρια, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης και αντιπρόεδρος της ΟΑΕ.